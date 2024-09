video suggerito

Alessia Marino e Vincenzo Massaro, fidanzati morti a 26 anni in un incidente: lutto a Cesa, Succivo e Carinaro Lutto nel Casertano per la morte dei due ragazzi. A Cesa annullato l’Asprinum Festival. Comunità sconvolte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Cesa, Succivo e Carinaro, in provincia di Caserta, per la scomparsa di Alessia Marino e Vincenzo Massaro, due ragazzi 26enni, originari di Cesa, morti in un tragico incidente stradale nella notte di sabato, 28 settembre 2024, attorno alle 3,00 del mattino, sul raccordo autostradale della A1, nel territorio di Casoria. La ragazza lascia due bimbi piccoli avuti da una precedente relazione. Le comunità del Casertano sono rimaste profondamente scosse dall'accaduto. In segno di rispetto l'Asprinum Festival è stato annullato. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alle famiglie per la terribile e prematura perdita. È possibile che nel giorno dei funerali, che dovrebbero tenersi la prossima settimana, possa essere proclamato il lutto cittadino.

La dinamica dell'incidente

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sulla vicenda indaga la Polizia Stradale della sottostazione Napoli Nord, che ha ascoltato i testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe avvenuto sull'Autostrada A1, nel tratto di competenza di Casoria, in provincia di Napoli. I due giovani erano a bordo di una Fiat 500, guidata da Massaro, quando, per motivi ancora da accertare, l'auto avrebbe sbandato, colpendo prima il new jersey centrale, poi il guard rail di sinistra, e rimbalzando al centro della carreggiata, andandosi a scontrare con un'altra vettura in transito. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, ma per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare. Sono deceduti a seguito delle ferite riportate.

Chi erano Alessia Marino e Vincenzo Massaro

Una tragedia immane, che ha sconvolto le comunità del Casertano, dove i due ragazzi vivevano ed erano ben voluti. Vincenzo Massaro, figlio di un architetto, risiedeva a Cesa, mentre Alessia Marino, mamma di due bimbi piccoli, si era trasferita a Succivo. Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha commentato: “La nostra comunità questa mattina è stata sconvolta da una tragedia, l'ennesima che colpisce tutti noi. Due giovani sono rimasti vittime di una incidente stradale. Due vite spezzate. Ancora una volta il nostro paese si trova a dover piangere, per morti assurde. Questa sera e domani erano in programma le serate dell'Asprinum Festival e, di intesa con la Pro Loco, abbiamo deciso di annullare gli eventi. Dovevano essere giornate di festa, di allegria, ma questa ferale notizia lascia tutti addolorati. L'intera comunità è vicina alla famiglie coinvolte, esprimendo un profondo sentimento di cordoglio”.

Mentre il sindaco di Succivo, Francesco Papa, il consiglio comunale e tutta la comunità di Succivo si sono "stretti al dolore delle famiglie Marino e Mozzillo per la perdita di Alessia, nonché di Vincenzo Massaro. Ai suoi figli, al papà Rino, alla mamma Angela ed a tutta la famiglia va il nostro più caro abbraccio", fanno sapere da Succivo. Lutto anche a Carinaro, paese di origine della nonna di Massaro: "In questo momento di grande dolore non ci sono parole per esprimere tutta la nostra sofferenza ma siamo vicini nella preghiera affinché le loro giovani anime possano essere ora angeli del Cielo e possano vegliare sui loro cari. Vicinanza a tutte le famiglie e un abbraccio forte".