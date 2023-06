Festa scudetto del 4 giugno, a Napoli 33 feriti: 7 persone in ospedale, 4 sono gravi. Dati Asl I dati dell’Asl Napoli 1 Centro sugli accessi nei centri di primo soccorso del 118 nelle piazze con i maxi-schermi: 7 persone in ospedale.

A Napoli si registrano 33 feriti durante i festeggiamenti del terzo scudetto del club azzurro di domenica 4 giugno 2023, secondo i dati del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Di questi, quattro sono gravi, trasportati in codice rosso in ospedale. Mentre un uomo è morto, a seguito di un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava in piazza del Plebiscito. La vittima è stata soccorsa tempestivamente dall'ambulanza del 118, ma sarebbe deceduta durante il trasporto in ospedale. Nelle piazze della città, dove erano previsti i maxi-schermi per seguire la diretta dei festeggiamenti, in corso allo Stadio Maradona, sono stati allestiti i punti sanitari di pronto soccorso dell'Asl. Oltre 50mila persona hanno seguito in diretta la festa dalle piazze e l'evento si è svolto nel complesso con ordine e tranquillità.

Complessivamente, i codici rossi sono stati 4, i gialli 9, di cui due con trasporto in ospedale, 14 verdi (con 1 trasporto in ospedale) e 6 bianchi. Nel complesso, però, specificano dall'Asl a Fanpage.it, si tratterebbe di piccoli traumi ed escoriazioni.

Piazza del Plebiscito si è subito riempita con decine di migliaia di tifosi. Qui, secondo i dati dell'Asl Napoli 1, si sono registrati 8 feriti, dei quali 2 gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Un uomo, colto da malore, è deceduto durante il trasporto. Altri 4 erano in codice giallo e 2 in codice verde. Nessuno di questi è stato trasportato in ospedale.

All'esterno dello stadio 18 feriti

All'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona sono state allestite due postazioni di primo soccorso dell'Asl. Nella prima si sono registrati 14 feriti, dei quali un codice rosso e un codice giallo, entrambi trasportati in ospedale, altri 2 codici gialli senza trasporto, 9 codici verdi e un codice bianco. Nell'altra postazione del 118 al Maradona, si sono avuti 4 interventi, tra questi un codice giallo e uno verde con trasporto in ospedale e due codici bianchi.

In piazza Mercato 2 feriti, uno bianco e uno verde, entrambi senza trasporto ospedaliero. In piazza Giovanni Paolo II a Scampia, nei pressi del Parco Ciro Esposito, 5 feriti, deu quali uno in codice rosso con trasporto in ospedale, un giallo, un verde e 2 bianchi, tutti senza trasporto ospedaliero.