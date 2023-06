Muore di infarto in piazza del Plebiscito durante la festa per lo scudetto del Napoli Un uomo è stato colto da improvviso malore durante la festa in piazza. Soccorso dal 118, è però deceduto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un uomo è stato colto da improvviso malore, probabilmente un infarto, ieri sera, in piazza del Plebiscito a Napoli, e sarebbe deceduto, secondo le prime informazioni, nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza del 118, che era presente in piazza che ha prestato i primi soccorsi, durante il trasporto in ospedale. La tragedia è avvenuta nel corso dei festeggiamenti per il terzo scudetto conquistato dal Napoli, nella piazza del centro storico, dove erano stati installati due maxi-schermi, gremita di decine di migliaia di persone. In piazza del Plebiscito erano già stati montati, infatti, due enormi maxi-schermi, in corrispondenza del palco dove fino a sabato si era svolto il concerto di Gigi D'Alessio, che sono stati utilizzati anche per trasmettere lo spettacolo della festa scudetto.

In piazza del Plebiscito decine di migliaia di tifosi

Tutta la piazza era piena di persone, diverse decine di migliaia di tifosi azzurri accorsi per seguire lo show, condotto da Stefano De Martino, e trasmesso in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona, al termine della partita Napoli-Sampdoria, vinta per 2-0 dagli azzurri. Lo show è stato trasmesso sui maxi-schermi installati in città e negli altri comuni dell'area metropolitana ed in contemporanea anche su Rai Due. Tantissime persone ieri sera sono scese in strada, al termine della partita per festeggiare la vittoria del campionato da parte del Napoli, arrivata dopo 33 anni dal secondo scudetto.

Un'emozione e una gioia incontenibili per i tifosi azzurri, che infatti stanno festeggiando ormai da mesi. Tutta la città è addobbata con i festoni bianchi e azzurri, ormai già dal mese di marzo. Mentre nei vicoli sono apparse le sagome cartonate dei calciatori azzurri e del presidente Aurelio De Laurentiis.