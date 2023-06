A Napoli già iniziata festa scudetto, folla di tifosi in strada dal mattino in attesa della partita In città dalla mattina è già partita la festa scudetto: prima della premiazione, al termine di Napoli-Sampdoria, migliaia in strada con la maglia azzurra.

A cura di Nico Falco

Per l'inizio ufficiale della festa scudetto del Napoli si dovrà aspettare il fischio finale dell'incontro con la Sampdoria, ma in realtà in città l'ultima grande giornata di festa è cominciata dal mattino e andrà avanti fino all'alba di domani: migliaia di napoletani sono usciti per la passeggiata domenicale indossando la maglia azzurra, popolando le strade del centro ma anche vie e piazze del Vomero, di Fuorigrotta, di San Giovanni a Teduccio e Scampia.

Praticamente paralizzata la zona del lungomare, dove tifosi e semplici cittadini hanno invaso l'area pedonalizzata scandendo cori per la squadra. Fuochi d'artificio vengono sparati in tutta la città e questa mattina il gruppo ultras "Sud 1996" ha organizzato una marcia lungo il corso San Giovanni a Teduccio fino al murales di Maradona in via Taverna del Ferro firmato da Jorit.

Con l'avvicinarsi dell'inizio della partita si è affollata anche Fuorigrotta, nella zona adiacente lo stadio Maradona, e i punti della città dove sono stati predisposti i maxischermi per seguire in diretta il secondo tempo della partita, da piazza Mercato a Forcella, da piazza Giovanni Paolo II a Scampia a Piazza del Plebiscito. Maxischermi sono stati installati anche in diversi comuni del Napoletano; nell'elenco era stato inizialmente inserito anche Giugliano in Campania, ma l'iniziativa è stata poi annullata, motivo per cui molti cittadini si sono lamentati con l'amministrazione comunale. Al termine dell'incontro ci sarà la lunga premiazione con la coppa dello scudetto.