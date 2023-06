La mappa dei maxischermi a Napoli e provincia per la festa scudetto: in quali Comuni sono installati La festa del terzo scudetto del Napoli si terrà anche nelle piazze. L’elenco di tutti i Comuni dove saranno installati i maxi-schermi il 4 giugno 2023.

La Festa Scudetto del Napoli di domenica 4 giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona sarà trasmessa in diretta dai maxi-schermi collegati in tutta la provincia di Napoli. Nel capoluogo ce ne saranno tre: a piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza "Ciro Esposito" a Scampia. Altri 16 saranno nelle città dell'area metropolitana.

Lo show, condotto da Stefano De Martino, con tantissimi ospiti e cantanti, come Gigi D'Alessio, Clementino e Nino D'Angelo, Emma, Arisa, Stash, Enzo Avitabile, solo per citarne alcuni, e la regia di Stefano Vicario, andrà in onda dalle ore 21,02 alle 24,00, in diretta su Rai Due, subito dopo la partita Napoli-Sampdoria al Maradona, dove verranno installati altri maxi-schermi sulla pista di atletica.

Nelle piazze divieto di vendere alcol

Passa la linea del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, che aveva chiesto negli scorsi giorni una festa di popolo, diffusa su tutto il territorio, non limitata solo ai fortunati che sono riusciti a comprare il biglietto per lo stadio. La Prefettura di Napoli, con una nota inviata ieri ai sindaci dei comuni interessati e alla commissione straordinaria di Castellammare, ha chiesto ai primi cittadini di indicare le piazze dove saranno installati i maxi-schermi per seguire in diretta i festeggiamenti per il terzo scudetto della SSC Napoli. Le richieste sono partite dai sindaci per organizzare sul territorio la festa come "occasione di promozione e sostegno dell'immagine del territorio, della comunità e dei valori di Napoli e dell'area metropolitana".

Nelle piazze in cui saranno presenti i maxi-schermi sarà in vigore il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale ad eccezione di bicchieri di plastica o carta, a partire da quattro ore prima della diretta televisiva e fino a cessate esigenze.

Di seguito l'elenco di tutti i maxi-schermi che saranno installati per la festa scudetto del 4 giugno 2023.

Maxi-schermi installati nella città di Napoli

Nella città di Napoli, dopo un lungo dibattito, si è deciso che i maxi-schermi saranno tre, installati in altrettante piazze. Confermata piazza del Plebiscito, attualmente occupata dal palco del concerto di Gigi D'Alessio, che si concluderà il 3 giugno. Mentre le altre due piazze saranno a Scampia e a piazza Mercato, nei pressi di via Marina. I maxi-schermi trasmetteranno sia la partita Napoli-Sampdoria, prevista alle 18,30, che la festa scudetto, dalle 21,00 alle 24,00.

Piazza del Plebiscito Piazza "Ciro Esposito" a Scampia Piazza Mercato

Come raggiungere i maxi-schermi: il piano traffico

Il Comune ha emanato apposite ordinanze con i piani di viabilità per raggiungere i maxi-schermi installati a piazza del Plebiscito e piazza Mercato, i dispositivi saranno in vigore da 4 ore prima dell'inizio della partita, quindi a partire dalle 14,30.

Piano viabilità piazza del Plebiscito

Per piazza del Plebiscito è stato concordato di adottare un dispositivo di traffico di chiusura della piazza analogo a quello attuato in occasione dei grandi eventi, che sarà in vigore il 4 giugno, a partire da 4 ore prima della diretta televisiva e fino a cessate esigenze di lunedì 5 giugno 2023. Il dispositivo è il seguente:

Istituire il 4 Giugno 2023 a partire da 4 ore prima della diretta televisiva e fino a cessate esigenze del 5 giugno 2023:

1. il divieto di transito veicolare, ad eccezione degli autorizzati, delle forze di Polizia e dei mezzi di soccorso:

a) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Comiliter;

b) in via San Carlo;

c) in piazza Trieste e Trento;

d) in via Cesario Console, dall’intersezione con via Santa Lucia a quella con piazza del Plebiscito;

2. il divieto di sosta con rimozione forzata:

a) in piazza Trieste e Trento:

a.1 stalli per la sosta dei motocicli antistanti l’area pedonale tra il teatro San Carlo e Palazzo Reale

b.2 nell’area pedonale compresa tra il teatro San Carlo e il Palazzo Reale (cd. ansa San Carlo);

b) in via San Carlo;

c) in piazzetta Carolina;

d) in via Cesario Console, dall’intersezione con via Santa Lucia a quella con piazza del Plebiscito;

e) in rampe Paggeria.

Piano viabilità piazza Mercato

Per piazza Mercato si è concordato di adottare un dispositivo di traffico di chiusura della piazza analogo a quello attuato in occasione di altri eventi, con la chiusura al transito veicolare di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, il 4 giugno a partire da 4 ore prima della diretta televisiva e fino a cessate esigenze di lunedì 5 giugno 2023. Il dispositivo è il seguente:

Istituire il 4 giugno, da 4 ore prima della diretta televisiva e fino a cessate esigenze di lunedì 5 giugno 2023:

Il divieto di transito veicolare in:

piazza Mercato, piazza del Carmine, via del Carmine – tratto da Piazza del Carmine a via Lavinaio, rampa di accesso in piazza del Carmine da via Nuova Marina – lato Palazzo Ottieri, via Conte Carlo di Castelmola,vico Vacche alla Conceria, vico Mercato eccetto :

a) i veicoli delle Forze dell'Ordine;

b) i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;

c) i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;

d) gli aventi titolo diretti ai passi carrabili presenti in piazza del Carmine e piazza Mercato, compatibilmente alla sicurezza della circolazione.

2. in via del Carmine, il senso unico di circolazione, con direzione di marcia da via Lavinaio Carmine a piazza Gugliemo Pepe;

3. obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Lavinaio;

4. In Piazza Mercato e Piazza del Carmine, divieto di sosta con rimozione coatta;

Piano viabilità a Scampia

il maxi-schermo a Scampia sarà installato in piazza Giovanni Paolo II, a ridosso del parco Ciro Esposito. L'ordinanza prevede di

Istituire il 4 Giugno 2023 a partire da 4 ore prima della diretta televisiva e fino a cessate esigenze del 5 giugno 2023,

il DIVIETO di transito veicolare eccetto mezzi di soccorso e mezzi delle Forze dell'ordine nelle seguenti strade:

– via Galimberti da intersezione (rotatoria) con via Labriola;

– via della Resistenza da intersezione con via Ghisleri (altezza ASL Napoli 1) fino all'intersezione con via Baku;

– via Baku da intersezione con via Ghisleri fino all'intersezione con via della Resistenza;

– via della Resistenza da ingresso villa Comunale (palo luce 192020) fino ad intersezione con via Baku;

– via Labriola lotto M (viabilità interna complesso “vele”) fino alla confluenza in via della Resistenza palo luce 178-051.

Maxi-schermi per la festa scudetto nei Comuni della provincia di Napoli

Tanti Comuni dell'area metropolitana di Napoli stanno organizzando i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli. I tifosi azzurri, infatti, si contano numerosi non solo nel capoluogo partenopeo, ma in tutta la provincia. L'idea di realizzare maxi-schermi nelle varie città della provincia è stata accolta dalla Prefettura con favore, perché sgraverà la pressione sul capoluogo, rendendo anche più semplice la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Bacoli Calvizzano Cardito Casalnuovo Castellammare di Stabia – Lungomare Garibaldi (altezza dell’anfiteatro posto a margine dell’arenile); zona della banchina “Zi Catiell”. Castello di Cisterna Giugliano in Campania Marigliano Meta di Sorrento Nola Portici Pozzuoli Qualiano Quarto San Giorgio a Cremano Trecase

Come raggiungere i maxi-schermi a Castellammare

Il Comune di Castellammare di Stabia installerà due maxi-schermi ubicati sul Lungomare Garibaldi all’altezza dell’anfiteatro posto a margine dell’arenile, nella zona della cosiddetta banchina “Zi Catiell”. Previsti almeno 2.500 spettatori. L'area sarà transennata.

Il piano traffico prevede:

nel tratto di Corso Giuseppe Garibaldi compreso tra l’intersezione con Via Gaeta e tra quella con Piazza Principe Umberto, dalle ore 17.00 e fino a cessata esigenza per motivi di ordine pubblico, il DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA ;

; dalle ore 18.00 e fino a cessata esigenza per motivi di ordine pubblico, il DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE .

. Predisposta ordinanza di divieto di somministrazione di bevande alcoliche e di altre bevande in contenitori di vetro dalle ore 16.00 di domenica 4 Giugno alle ore 04.00 di lunedì 5 giugno 2023

