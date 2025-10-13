Ferito a colpi di pistola a Ercolano: 5 arresti per tentato omicidio a distanza di sei mesi

Immagine di repertorio

Ci sono voluti sei mesi di indagini per venire a capo di quanto accaduto nelle prime ore dello scorso 27 aprile a Ercolano, nella provincia di Napoli, dove un giovane del posto venne ferito gravemente a colpi di pistola. Oggi, lunedì 13 ottobre, come detto a distanza di sei mesi dall'episodio, i carabinieri della compagnai di Torre del Greco e quelli della tenenza di Ercolano, nelle due città all'ombra del Vesuvio, hanno arrestato cinque persone, gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma comune da sparo.

Il 26enne colpito all'addome e a una gamba

Il tentato omicidio ai danni del 26enne – incensurato – si è consumato, come detto, nelle prime ore del 27 aprile 2025. Il giovane si trovava in corso Resina, nel centro di Ercolano quando, stando a quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di Ercolano, coordinati dalla Procura di Napoli, i cinque indagati, a bordo di un'autovettura, si sarebbero avvicinati al 26enne, esplodendo contro di lui 5 colpi di pistola; il giovane è stato colpito da due proiettili, uno all'addome e l'altro alla gamba e, trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

L'attività investigativa dei militari dell'Arma ha permesso di ricostruire la dinamica dell'agguato e le motivazioni, che sarebbero da inquadrare in contrasti personali tra gli indagati e la vittima e riconducibili allo spaccio di stupefacenti.