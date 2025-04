Spari nella notte a Ercolano: 26enne ferito a una gamba e all’addome da colpi di pistola

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Spari nella notte ad Ercolano, nella provincia Vesuviana di Napoli: un 26enne è stato raggiunto da alcuni proiettili all'addome e ad una gamba su corso Resina, la lunga arteria che congiunge via Università a Portici al Corso Vittorio Emanuele di Torre del Greco. Ancora da capire l'esatta dinamica dell'evento: sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per i rilievi del caso. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'Ospedale Maresca di Torre del Greco per le cure del caso: non sarebbe in pericolo di vita. Dai primissimi accertamenti sembrerebbe che il giovane, 26 anni e del posto, sia incensurato.

Spari anche a Napoli in via Nardones

Sempre questa notte, un'altra sparatoria questa volta in pieno centro a Napoli. In via Nardones, a due passi da via Chiaia, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco in tarda serata. Non risultano feriti, né danni a cose. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli e quelli del Nucleo Operativo di Napoli Centro hanno rinvenuto un solo bossolo calibro 7,65 che è stato così acquisito e che sarà sottoposto a rilievi. Indagini in corso anche in questo caso per chiarire dinamica e matrice: nessuna ipotesi è esclusa, tra cui quella di una possibile "stesa" avvenuta nella zona.