Federico II, le letterine degli studenti a Babbo Natale: “Trovare un lavoro attinente agli studi” Centinaia i desideri lasciati dalle ragazze e dai ragazzi, che spaziano dalla pace nel mondo all’amore, allo scudetto del Napoli, al lavoro.

A cura di Pierluigi Frattasi

“Cara Federico II, aiutami a realizzare il mio desiderio di fare della mia passione il mio lavoro e fammi riscattare dalle difficoltà passate per brillare nel futuro. P.S. 110 e lode non sarebbe male!”. È uno dei messaggi sulle letterine a Babbo Natale lasciate dagli studenti dell'Università Federico II di Napoli sull'"Albero dei desideri". La speranza di poter trovare un lavoro attinente al proprio percorso di studi. Un obiettivo che poteva sembrare naturale fino ad alcuni anni fa e che adesso, invece, a causa della crisi economica e della disoccupazione, diventa un sogno difficile da realizzare per molti.

Tanti giovani laureati sono costretti ad emigrare all'estero per cercare fortuna o un lavoro dignitoso e non sottopagato. Una perdita anche per l'Italia, che vede le giovani leve qualificate salpare per altri Paesi, dopo aver speso ingenti risorse per formarle. Altri laureati, invece, dopo infruttuose ricerche accettano anche lavori che nulla hanno a che vedere con il percorso di studi che hanno seguito per anni, come si è visto nel caso del concorso dell'Asìa per spazzini a Napoli, dove centinaia di laureati hanno partecipato per poter avere un lavoro a tempo indeterminato.

Premesso che l'operatore ecologico è un lavoro di grande dignità e di utilità alla collettività, e anche se l'azienda ha aperto le porte a possibili progressioni di carriera per i laureati neo-assunti, si tratta comunque di uno sbocco lavorativo molto diverso rispetto a quello per il quale sono stati spesi anni di formazione.

Centinaia di messaggi sull'albero dei desideri all'Università

L'enorme abete natalizio è stato installato nell'atrio dell'ateneo fredericiano, nella sede centrale dell’Università di via Mezzocannone, proprio accanto all’imponente statua dell'imperatore germanico suo fondatore. Tutti possono lasciare sull'Albero di Natale una letterina con un desiderio per l'avvento del 2023.

I desideri lasciati dalle ragazze e dai ragazzi sono davvero tantissimi e spaziano dalla pace nel mondo all'amore, allo scudetto del Napoli. Ma c'è anche chi guarda al proprio futuro e si chiede cosa ne sarà del suo destino, in un periodo caratterizzato da una forte crisi economica e del mercato del lavoro, dopo tanti anni trascorsi sui libri.

Sono già centinaia i biglietti lasciati sul grande albero dei desideri della Federico II. Tantissimi gli studenti, ma anche i turisti e i curiosi che si soffermano davanti alla sua maestosa cima per ammirarlo, scattarsi un selfie o per lasciare un pensiero. In molti hanno voluto lasciare il loro desiderio su bigliettini rossi e bianchi che hanno appeso ai suoi rami.

Ecco alcuni messaggi: