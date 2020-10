Fatture false: questa l'accusa per la quale è indagato Nando Mormone, patron della popolare trasmissione televisiva di Rai Due "Made in Sud". Secondo gli inquirenti, attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture false, gli indagati si sarebbero procurati il denaro necessario a rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce l'omonimo teatro che sorge al Vomero, nella zona collinare di Napoli. Da questa mattina, su disposizione della Procura di Napoli, gli uomini della Guardia di Finanza stanno eseguendo otto decreti di perquisizioni nei confronti di altrettante persone, tra cui lo stesso Mormone e Mario Esposito, ritenuti come detto i patron della trasmissione televisiva "Made in Sud".