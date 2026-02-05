napoli
Fatebenefratelli, è morto Edo Imperatrice: era l’altra metà del duo comico napoletano

Da “Celebrità” di Nino D’Angelo alla scena cult del processo in “Così parlò Bellavista”, addio al duo comico napoletano Fatebenefratelli.
A cura di Cir. Pel.
Edo e Gigi Imperatrice, i "Fatebenefratelli"
Edo e Gigi Imperatrice, i "Fatebenefratelli"

Il mondo dello spettacolo saluta Edoardo Imperatrice, per tutti semplicemente Edo, anima e perno creativo del duo comico Fatebenefratelli, costruito negli anni insieme al fratello Gigi. La sua scomparsa chiude un capitolo importante del varietà televisivo e teatrale napoletano: una coppia amatissima dal pubblico, ricordata ancor oggi grazie ai film che vengono trasmessi sulle tv locali.

Due su tutti: "Celebrità" del 1981, interpretato da Nino D'Angelo, nel quale i fratelli erano due strampalati impresari funebri e poi la scena cult in "Così parlò Bellavista" di Luciano De Crescenzo: in quel film interpretavano due fratelli a processo per essersi finti casellanti della Tangenziale a Napoli. Nella scena il giudice era Marzio Honorato, attore nato con Eduardo De Filippo e diventato volto televisivo grazie a "Un posto al sole". L'addio di Edo Imperatrice arriva a pochi anni da quello del fratello Gigi, scomparso nel 2020, e che oggi rende definitiva la fine di un sodalizio artistico che nel panorama artistico partenopeo ha segnato un'epoca.

I Fatebenefratelli nel film di Luciano De Crescenzo
I Fatebenefratelli nel film di Luciano De Crescenzo
