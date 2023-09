Ex professoressa rapinata dopo la messa, cade a terra e va in coma: dramma a Marcianise L’anziana 80enne è rimasta vittima di un tentativo di rapina al centro storico, mentre tornava dalla messa in Duomo, sabato sera.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Professoressa in pensione esce dalla chiesa dopo la messa del sabato sera, ma viene sorpresa da un rapinatore che la getta a terra nel tentativo di rubarle la borsetta. L'anziana donna, di circa 80 anni, batte la testa e va in coma. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata nella terapia intensiva dell'Ospedale di Caserta. L'aggressione è avvenuta sabato scorso, 23 settembre 2023, a Marcianise, in provincia di Caserta. A denunciare l'episodio è l'ex sindaco Antonello Velardi, che ha scritto un post su Facebook: "Sono sconvolto e addolorato. Una signora sempre gentile. Chi ha visto parli".

Sulla vicenda sono aperte le indagini i carabinieri di Marcianise che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di individuare e identificare il responsabile del tentativo di rapina. I militari dell'Arma hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'aggressione è avvenuta in via De Felice, al centro storico di Marcianise. L'anziana donna, ex docente di educazione artistica e conosciuta e benvoluta in città, secondo le prime informazioni, stava rientrando a casa dopo aver partecipato alla Santa Messa nel Duomo, quando sarebbe stata aggredita nel corso di un tentativo di rapina per sottrarle la borsetta. La donna è caduta a terra

Per Velardi, "È generale l’ondata di sdegno a Marcianise per ciò che è accaduto alla carissima signora rimasta gravemente ferita alla testa ieri sera durante un tentativo di rapina a poca distanza da casa sua, in via De Felice. Ne ho dato notizia oggi pomeriggio e unanime è stata la sollevazione di una città che ancora una volta si sente allo sbando, impaurita, preoccupata. La famiglia fa appello a chi ha visto, a chi ha sentito, a chi ha incrociato il malvivente in fuga: agli investigatori servono elementi per risalire all’autore del gravissimo, vigliacco gesto. Non fermiamoci all’indignazione, diamo il nostro contributo".