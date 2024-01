Trasporto pubblico a Napoli

L’ex deposito bus Anm Stella Polare abbandonato e preda dei ladri: bloccato l’ultimo furto di rame Un ladro di 23 anni è stato sorpreso dai carabinieri mentre rubava 5 metri di cavi di rame dalla sottostazione elettrica dell’ex deposito ceduto al Comune. Simeone: “Il deposito va riqualificato e restituito alla città” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

L'ex deposito dei bus di Stella Polare, a via Marina, era uno dei principali stazionamenti dei pullman di Napoli. Ceduto dall'Anm, l'azienda dei trasporti, che ne era proprietaria al Comune di Napoli circa 5 anni fa per salvarsi dal crac finanziario, da allora è abbandonato a sé stesso, preda di raid di ladri. L'ultimo tentativo di furto è avvenuto ieri sera, sventato dai vigilantes che hanno chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma hanno sorpreso un 23enne che stava portando via ben 5 metri di cavi di rame. All'interno dell'ex deposito, infatti, c'è una sottostazione elettrica controllata da remoto.

L'ex deposito Stella Polare è stato consegnato al Comune, ma negli ultimi anni non è stato oggetto di nessun provvedimento di riqualificazione. È semplicemente abbandonato a sé stesso.

Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, non ha dubbi e a Fanpage.it dichiara:

"Credo che l'ex deposito di Stella Polare debba essere restituito alla città. Potrebbe essere un ottimo terminal per i bus turistici. Ma bisogna trovare le risorse. Il deposito in passato è stato occupato abusivamente. Attualmente è vigilato. Ma dopo lo sgombero è ancora preda di raid di ladri. L'ultimo episodio sventato dai carabinieri è la dimostrazione che il patrimonio pubblico va curato e tutelato con rapidità, altrimenti rischia di essere abbandonato e preda di ladri".

Furto di rame all'ex deposito di via Marina sventato dai carabinieri

Ieri, i carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno setacciato le zone a pochi passi da piazza Garibaldi e il quartiere San Carlo Arena. A finire in manette un 23enne già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione Borgoloreto – allertati dal 112 – sono intervenuti insieme alla vigilanza privata nei locali interni dell'ex deposito ANM di Corso Arnaldo Lucci, altezza via Vespucci. Il 23enne è stato bloccato mentre rubava cavi di rame lunghi 5 metri dall’impianto elettrico di alimentazione dei mezzi pubblici dell’ANM. Perquisito, è stato trovato in possesso egli arnesi atti allo scasso. L’uomo è in attesa di giudizio e deve rispondere di furto aggravato.