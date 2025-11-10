Evade dai domiciliari per andare a rubare dolci in un supermercato al Vomero: arrestato 52enne

L’uomo è stato fermato da un addetto alla sicurezza del supermercato: quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno scoperto che il 52enne era sottoposto agli arresti domiciliari.

Un pomeriggio movimentato quello di ieri, domenica 9 novembre, al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove un uomo di 52 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di furto ed evasione. Nella fattispecie, i poliziotti del commissariato Vomero, durante un servizio di controllo del territorio, in seguito a una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in un supermercato sito in via Doria, dove era stato appena segnalato un furto.

Giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno accertato che il 52enne, poco prima del loro arrivo, era stato fermato da un addetto alla vigilanza del supermercato: il 52enne aveva fatto scattare l'allarme sonoro delle barriere antitaccheggio dell'esercizio commerciale nel tentativo di rubare alcuni dolci. I poliziotti hanno identificato l'uomo e, dai successivi accertamenti esperiti, è emerso che il 52enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Pertanto, al termine delle formalità di rito, gli agenti hanno tratto in arresto il 52enne per furto ed evasione.

Ancora a Napoli, ancora nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 25enne. L'uomo, in piazza del Gesù, nel cuore della città, ha dapprima minacciato alcuni turisti che passeggiavano, brandendo un chiodo e un sampietrino, poi ha aggredito i militari dell'Esercito Italiano che stazionavano in piazza.