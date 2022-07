Estubata la bimba azzannata dal cane dello zio a Ercolano: presto trasferita in reparto Migliorano le condizioni di salute della bimba di 3 anni che, lo scorso 4 luglio, è stata azzannata dal cane dello zio a Ercolano, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Una buona notizia arriva dall'ospedale Santobono di Napoli: migliorano, infatti, le condizioni di salute della piccola Adriana, la bambina di tre anni che, lo scorso 4 luglio, è stata azzannata dal cane dello zio a Ercolano, nella provincia partenopea. Da quanto apprende Fanpage.it, la bambina è stata estubata e respira quindi autonomamente. La piccola, ricoverata in Terapia Intensiva, ha potuto così vedere la madre: le sue condizioni sono migliorate a tal punto che, nel nosocomio partenopeo, stanno valutando se trasferirla in reparto. Le condizioni di salute della piccola, nei giorni scorsi, avevano destato preoccupazione: azzannata al torace e all'addome, era stato necessario intubarla per assisterla al meglio.

La bimba azzannata dal rottweiler dello zio

La piccola Adriana, come detto, è stata azzannata dal cane dello zio, un rottweiler, lo scorso 4 luglio. La bimba si era recata, in compagnia della madre, a casa del parente, in via Montedoro, al confine tra Ercolano e la vicina Torre del Greco: stava giocando in giardino quando, improvvisamente, il rottweiler ha scavalcato la recinzione nella quale si trovava e ha morso la piccola al torace e all'addome. Sono stati i parenti a mettere in fuga il cane e ad allertare i soccorsi: la bimba di tre anni è stata dapprima trasportata all'ospedale Maresca di Torre del Greco ma, vista la gravità delle ferite riportate, è stata trasferita al Santobono, nosocomio pediatrico di Napoli. Qui, la bimba è stata ricoverata in prognosi riservata e per diversi giorni le sue condizioni di salute hanno tenuto con il fiato sospeso la sua famiglia.