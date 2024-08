video suggerito

Estate a Napoli 2024 dal 12 al 25 agosto al Maschio Angioino: programma, biglietti e come prenotarsi su Whatsapp Il programma completo di Estate a Napoli, la rassegna di concerti, spettacoli teatrali e danze che avrà luogo dal 12 al 25 agosto al Maschio Angioino. Tutti gli spettacoli divisi per date, come acquistare i biglietti, come accedere a prenotazione e prevendita, e infine come prenotarsi gratuitamente via Whatsapp ai numeri resi disponibili per agevolare le adesioni.

Il programma completo di Estate a Napoli, la rassegna di concerti, spettacoli teatrali e danze che avrà luogo dal 12 al 25 agosto al Maschio Angioino. Ogni serata sarà un viaggio attraverso melodie, storie e performance che mettono in luce la vibrante eredità culturale di Napoli. Quali saranno gli spettacoli divisi per date, con i dettagli sulla tipologia di show e i cast, come acquistare i biglietti, come accedere a prenotazione e prevendita, e infine come prenotarsi gratis via Whatsapp ai numeri resi disponibili per agevolare le adesioni e la gestione del numero delle persone sul posto.

Il programma completo di Estate a Napoli 2024

Lunedì 12 agosto, alle ore 20.30

biglietti acquistabili su Etes.it

Salirà sul palco del Maschio Angioino Greg Rega per il format “Notte di note” ideato dal Teatro Summarte. In programma brani di Pino Daniele, canzoni del repertorio di Caruso, suoi inediti e testi di tanti altri cantautori.

Martedì 13 agosto, alle ore 21.00

(ingresso gratuito, previa prenotazione al numero 338/6758740)

L’artista partenopea Ines Rodriguez, all'anagrafe Tommaso Pezzella, presenta il suo "one man show" dal titolo "Diva… l’altra parte di me", a cura dell’Associazione Il Musicante. L'artista, attraverso un baule antico, che racchiude dei ricordi, interpreta storie di donne e racconti di vita reale, affrontando con autoironia e leggerezza tematiche di forte attualità, dalla violenza sulle donne alle maschere della società.

Sabato 17 agosto, alle ore 21.30

(inizio concerto, apertura biglietteria ore 21.00, prenotazioni online tramite Etes.it)

“Made in Naples”, l’appuntamento di Nomea, dedicato alle più belle canzoni della musica della Napoli contemporanea, accompagnate anche da alcuni inediti di Cristina Cafiero, la cui voce condurrà gli spettatori in un viaggio attraverso le melodie partenopee.

Domenica 18 agosto, alle ore 21.15

(prenotazione consigliata tramite mail all’indirizzo napolincanto@live.it o tramite i contatti WhatsApp 338/1898723 e 335/6789432)

Lo spettacolo “’O mare e tu”, a cura di Luciano Capurro: un varietà con repertorio classico e ironico della canzone napoletana, monologhi e citazioni. Un'alternanza di quadri, in costumi di scena, vedono tra i protagonisti lo show-man Luciano Capurro, il soprano Anna Caso, l'attore comico Paolo Neroni, il balletto "Le Reginelle" e il pubblico che sarà coinvolto in una fusione tra musica, canto e danza.

Martedì 20 agosto, alle ore 19.30

(prenotazione e prevendita tramite Go2.it)

L’Associazione culturale Mediterranea Europa presenta “Mercoledì (Mmiezo ‘a semmana)”, pièce per adulti e bambini ispirata ai personaggi della famiglia Addams. Al centro Mercoledì, la figlia di Gomez e Morticia, un modello di ragazza alternativa e fuori dagli schemi, con una spiccata predilezione per le scienze occulte, capace di mettere in crisi chi la affronta con la sua espressione perennemente seria e cupa.

Mercoledì 21 agosto, alle ore 21.00

(prenotazione consigliata tramite Azzurroservice o al botteghino al Maschio Angioino dalle ore 20.00 la sera dell’evento)

L’Associazione Arabesque propone la rassegna di danza contemporanea “StraVaganti – Dialoghi in danza”, che includerà un doppio spettacolo. Il primo è “StraVaganza”, con la coreografia di Fernando Suels Mendoza interpretata dalla compagnia ARB Dance Company, che celebra il diritto alla stravaganza, esplorazione della ricca diversità della vita, e l'unicità di ogni individuo. Spazio poi a “Puccini for ever”, con la coreografia di Maria Olga Pagliani, Nicola Migliorati, Riccardo Berretta e Beatrice Ieni, una produzione GDO – Gruppo Danza Oggi, che rivisita le atmosfere pucciniane contaminandole con linguaggi contemporanei, dal floorwork all’urban.

Giovedì 22 agosto, alle ore 21.00

(prenotazione obbligatoria al numero 333 466 6597)

In scena “Oceano e mare, Sharada per un marinaio”, a cura dell’associazione culturale La Chiave di Artemysia, un reading teatralizzato con accompagnamento musicale dal vivo, liberamente tratto dal testo "Oceano mare" di Alessandro Baricco. La drammaturgia sceglie quattro dei personaggi più significativi del libro: Elisewin, Sauvigny, Ann Deveriá e Tomas, e ne traccia le vite e le storie, intrecciandole come un ricamo. Ad accompagnare le parole, il violoncello che, con le sue mille sfumature riproduce la dolcezza, la profondità e le insidie del mare. In scena Livia Bertè, Valerio Lombardi, Roberta Misticone. Al violoncello Silvia Fasciano.

Domenica 25 agosto, alle ore 20.45

(prenotazione obbligatoria tramite Whatsapp al numero 333 3877249)

“Nujesimmo nate cu ddoje cammise…”: un viaggio tra le più note melodie della tradizione partenopea a cura de Gli Alleria Show (Mario Todaro e Pino Silvestri), con Mario Conte Show e Friends (Max Cimino, Genny Sacco, Antonio di Castaldo, Tina Capuano, Carlo Cuomo, Salvatore Minopoli Band, Debora Terlizzi). Con la partecipazione amichevole di Tony Esposito. Presenta Roberta del Buono. Coreografia Arianna Fortunato. Direzione Artistica Ciro Giorgio.