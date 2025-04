video suggerito

Alessandro Siani debutta a Natale col nuovo show “Fake news”: dalle false notizie all’intelligenza artificiale Alessandro Siani debutta il 25 dicembre al Teatro Diana di Napoli con “Fake News” show sulle bugie dei giorni nostri. Dal 2026 in tour nei teatri italiani. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche quest'anno ha due punti saldi: il primo è che il giorno di Natale lo passerà lavorando. Il secondo è che il suo spettacolo teatrale esordirà in casa, a Napoli, al Teatro Diana del Vomero, uno dei punti di riferimento della sua storia sul palco. Alessandro Siani debutterà a partire dal prossimo 25 dicembre con "Fake news" che, il prossimo anno, sarà poi in tour nei principali teatri italiani.

L'attore e regista spiega il senso del titolo che ovviamente è programmatico: «Dopo il successo dell’ultimo spettacolo "Fiesta" che ha celebrato i 20 anni dello show cult degli anni Duemila, sentivo la necessità di ritornare con uno spettacolo nuovo». L'idea, ripartendo dallo show andato in onda per Prime Video "Off line" è quello di parlare dell'uomo moderno, iperconneso, contraddittorio, stressato, disilluso e sottoposto ad un martellamento continuo via smarphone. «Da questa combinazione nasce ‘Fake news'. Un titolo che suggerisce platealmente lo stress a cui siamo sottoposti nell’identificare la quantità di notizie false che ogni giorno dobbiamo riscontrare aprendo i social, ascoltando i Tg o, semplicemente, confrontandoci con la gente. Le bugie, l’alterazione della verità e le falsità – continua Siani – sono entrate nel nostro tessuto sociale, modificando i nostri comportamenti e facendoci reagire spesso in maniera spropositata a notizie prive di alcun fondamento. Le fake news si mescolano poi alle nostre menzogne giornaliere a cui ci aggrappiamo per cercare sempre delle soluzioni o per non affrontare la realtà».

E c'è un pizzico di feroce disillusione, Siani fa propria la lezione imparata dietro al bancone di "Striscia la notizia" di Antonio Ricci: «L'unica certezza è quella dei politici non abbiamo dubbi, le loro esternazioni non sono taroccate. Sono sempre false».

Leggi anche Auto in sosta selvaggia a Port'Alba. E la libreria apre a metà

Queste le prime date del Live Tour 2026 prodotto da Best Live e organizzato da Anni 60 produzioni: 31 gennaio e 1 febbraio Ancona Teatro delle Muse; 3 febbraio Milano tam Teatro Arcimboldi; 7 e 8 marzo Roma Auditorium della Conciliazione; 14 e 15 marzo Bari Teatro team; 20,21 e 22 marzo Torino teatro Alfieri; 17 aprile Firenze Teatro Verdi; 18 e 19 aprile Bologna teatro EuropAuditorium.