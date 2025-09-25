Esplosione nel centro di Napoli: bomba nel terrazzino di un basso nella notte

Una bomba carta è stata lanciata nella notte nel terrazzino di un basso in zona Avvocata, nel centro di Napoli; indaga la Polizia di Stato, l’ordigno non ha causato danni gravi.

Immagine di repertorio

Una bomba carta è stata lanciata nella notte nel terrazzino esterno di un "basso" di salita Sant'Antonio a Tarsia, quartiere Avvocata nel centro storico di Napoli; l'esplosione ha svegliato di soprassalto i residenti della strada, molto stretta e densamente abitata, ma non si registrano danni di rilievo. Sul posto è intervenuta la pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato per l'avvio delle indagini.

Secondo le ricostruzioni l'ordigno rudimentale sarebbe stato lanciato da un mezzo in movimento, con tutta probabilità uno scooter, intorno all'1 di oggi, giovedì 25 settembre; dinamica da intimidazione, ma questo aspetto non è chiaro: nel basso, tipica abitazione del centro di Napoli fronte strada, vive infatti un 68enne incensurato che non risulta avere rapporti con la criminalità. La deflagrazione non ha provocato gravi danni, è rimasta danneggiata soltanto al tenda che copre il terrazzino esterno. Non si segnalano feriti.

Il proprietario, che al momento dell'esplosione era in casa, avrebbe riferito di non avere visto nessuno e di essere uscito in strada soltanto dopo avere sentito il boato, quando i responsabili si erano già allontanati. Le indagini sono affidate all'upg della Questura di Napoli. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, tra le piste ritenute maggiormente verosimili resta quella dell'intimidazione, i cui motivi potrebbero essere da ricercare anche in contesti diversi da quelli criminali.