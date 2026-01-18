Esplosione in casa, scoppia bombola di gas: donna ustionata muore al Cardarelli di Napoli

Immagine di repertorio

Scoppia una bombola di gas in casa, una donna anziana resta gravemente ustionata. L'incidente domestico è avvenuto ieri, sabato 17 gennaio, ad Acciaroli, frazione di Pollica, in Costiera Amalfitana. La donna, di circa 90 anni, rimasta ferita, era stata subito soccorsa e trasportata in elicottero al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era in cucina e stava preparando il pranzo, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, ad un certo punto si sarebbe verificata una improvvisa esplosione.

Ricoverata con ustioni sul 60 per cento del corpo

La deflagrazione è stata devastante, danneggiando pesantemente l'appartamento. La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ustioni molto gravi su circa il 60 per cento del corpo. Immediato l'intervento dei soccorsi, allertati dai vicini spaventati dal boato, tra loro anche i familiari che sono accorsi sul posto per aiutare la loro parente. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno. Dopo aver constatato la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

La donna, una volta stabilizzata ed imbarellata, è stata issata con un verricello sull'elicottero e trasportata a Napoli, dove è stata ricoverata nel Centro grandi ustionati del Cardarelli, dotato anche di reparto di terapia intensiva. Purtroppo, però, la 90enne è deceduta oggi, domenica 18 gennaio, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita. Un episodio simile era avvenuto il 6 gennaio scorso a Vallo Scalo e un altro è avvenuto a Centola, dove una 80enne è rimasta ustionata mentre accendeva il fuoco.