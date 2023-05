Esplosi 13 colpi di pistola nella notte nel quartiere di Miano, a fuoco anche una vettura Tredici colpi di pistola esplosi a Miano nella notte, poco distante ritrovata anche una vettura andata in fiamme. Indagano i carabinieri di Secondigliano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Colpi di pistola davanti un'abitazione e un'automobile completamente incendiata poco distante. Due vicende, per ora apparentemente non collegate, su cui indagano i carabinieri della stazione di Secondigliano, intervenuti questa notte nel quartiere di Miano, nell'area nord di Napoli, attorno all'una, su segnalazione del 112 per colpi d'arma da fuoco. Sul posto anche i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli, che hanno effettuato le rilevazione sul posto, recuperando quanto più materiale possibile che possa essere d'aiuto per le indagini. Si cercando anche eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver ripreso quanto accaduto.

Se la dinamica della vicenda non appare ancora chiara, pochi dubbi invece su quanto recuperato: tredici i bossoli recuperati, tutti calibro 380, ovvero il tipo di munizioni generalmente utilizzato per le pistole semiautomatiche e per quelle mitragliatrici. I colpi sono stati recuperati in strada, all'altezza del civico numero 6 di via della Liguria, nel cuore di Miano a pochi passi dalla chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo e dal centro commerciale Birreria. Non è chiaro se si tratti di una stesa o di un altro tipo di intimidazione. I carabinieri di Secondigliano, al momento, non tralasciano alcuna pista. Poco distante, è stata anche rinvenuta una Fiat Punto completamente incendiata: indagini in corso per capire a chi appartenesse l'automobile e se i due episodi possano essere in qualche modo collegati tra loro.

Attorno alle 4 del mattino, e a circa 3 chilometri di distanza, nella zona dei Ponti Rossi, è andata a fuoco una Daewoo Matiz nei pressi di via Onorato Fava, all'altezza del civico 19: danneggiate anche una moto ed una Peugeot 3008 parcheggiate vicino alla vettura, che è andata completamente distrutta. Sul posto i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, mentre i carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno sono giunti per coordinare le indagini: vicenda che però appare totalmente scollegata a quella avvenuta poche ore prima a Miano.