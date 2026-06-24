Spari nella notte ai Quartieri Spagnoli: scooter in fuga e quattro bossoli calibro 9 a San Carlo delle Mortelle

I colpi esplosi in aria nella notte. Il fatto è avvenuto in uno dei vicoli nella zona alta del quartiere alle spalle di via Toledo.

Quattro bossoli calibro 9 sull'asfalto di via San Carlo alle Mortelle, nella zona alta dei Quartieri Spagnoli. È quello che restano i carabinieri a raccogliere nella notte, dopo i colpi di arma da fuoco esplosi tra le strade del quartiere. Gli spari risalgono alle ore tra il 23 e il 24 giugno. A esplodere i colpi, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state alcune persone a bordo di uno scooter, transitate nella via prima di darsi alla fuga.

I proiettili sarebbero stati indirizzati in aria. Un'esplosione intimidatoria, dunque, più che un agguato: ma sul reale movente indagano ora gli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale insieme ai militari del nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli. Nel corso dei rilievi sono stati trovati e sequestrati quattro bossoli calibro 9, ora a disposizione degli accertamenti balistici.

Via San Carlo alle Mortelle si trova nella parte alta dei Quartieri Spagnoli, l'area che sale verso Corso Vittorio Emanuele: una zona densamente abitata, fatta di vicoli stretti dove un colpo di pistola si sente da decine di abitazioni. Da chiarire l'identità delle persone a bordo dello scooter e la natura dei colpi: se un avvertimento legato a dinamiche di quartiere o un episodio isolato. Gli accertamenti puntano ora sulle immagini delle telecamere della zona per ricostruire il percorso di fuga del mezzo.