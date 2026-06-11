Angela Celentano compie 33 anni, il messaggio delle sorelle: “Non abbiamo perso la speranza di abbracciarti”

Nel giorno del compleanno di Angela Celentano, scomparsa sul Monte Faito nel 1996, le sorelle le hanno dedicato un video e un messaggio.

Angela Celentano all’epoca della scomparsa

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Oggi, 11 giugno, Angela Celentano compie 33 anni. Era soltanto una bambina, aveva soltanto 3 anni, quando quel 10 agosto del 1996, ormai trent'anni fa, la bambina scomparve durante una gita con la famiglia sul Monte Faito. Da trent'anni, tra piste conclusesi con un buco nell'acqua, speranze e delusioni, la famiglia non ha mai smesso di cercarla e lo ha ribadito anche oggi, nel giorno del compleanno: le sorelle, Rosa e Naomi Celentano, hanno infatti pubblicato sui social un video tributo e un messaggio per Angela.

"Chiediamo il vostro aiuto nella diffusione di questo video con lo scopo di far arrivare questi auguri e questo messaggio alla nostra Angela, ovunque lei sia" è il messaggio che accompagna il video, che mostra Angela da bambina, nei pochi filmati e fotografie che la famiglia è riuscita a farle nei tre anni prima della scomparsa. "Oggi compi 33 anni e, come sempre, ogni anno – si legge in alcuni cartelli che intervallano le immagini – siamo qui con i nostri auguri per te". "Anche se questo è l'ultimo momento vissuto insieme – scrivono ancora le sorelle, mentre il video mostra Angela da bambina, felice e spensierata – oggi, a distanza di 30 anni, ti immaginiamo così: una giovane donna piena di vitalità ed entusiasmo, dai modi di fare coinvolgenti e pieni di allegria, e dal tuo essere esuberante in ogni cosa".

Rosa e Naomi, poi, proseguono: "Vogliamo che tu sappia che, nonostante il tempo passato, la speranza di abbracciarti non si è mai affievolita, ma è sempre viva e forte dentro di noi". Le due giovani concludono il loro messaggio di auguri alla sorella scomparsa: "Oggi vogliamo augurarti sogni realizzati e traguardi raggiunti. Ma, soprattutto, ti auguriamo di ricordarti chi sei veramente e di avere il coraggio di scegliere. Noi ci auguriamo di riabbracciarti un giorno, con la certezza che avremo meno cose da raccontare e più cose da vivere, finalmente insieme".

E poi, proprio in conclusione del video, le due sorelle di Angela Celentano hanno pubblicato una foto, una proiezione aggiornata, di come potrebbe essere oggi quella bimba scomparsa 30 anni fa sul Monte Faito. Quindi, l'appello finale ad Angela: "A volte il passato riaffiora nei ricordi più confusi. Se ti riconosci in questo volto, hai ricordi di infanzia poco chiari e pensi che questa storia possa riguardarti da vicino, puoi contattarci".