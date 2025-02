video suggerito

Angela Celentano, si va verso l'archiviazione della pista in Turchia: "Nessun fondamento" La Procura di Napoli verso l'archiviazione della pista turca per Angela Celentano: lo ha anticipato il programma Chi l'ha visto? in onda su Rai Tre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tramonta la pista turca per Angela Celentano, scomparsa dal Monte Faito nel 1996 all'età di tre anni. Lo ha anticipato Federica Sciarelli, conduttrice della trasmissione Chi l'ha visto in onda su Rai Tre, durante il collegamento con il telegiornale nazionale delle 19 prima e con il TgR regionale delle 19.30 andato in onda in Campania subito dopo.

Come spiegato da Federica Sciarelli, la pista turca, alla quale gli stessi familiari non avrebbero mai creduto, era ancora oggetto di indagine, partita dopo un esposto che segnalava un "avvistamento" di Angela Celentano sull'isola di Buyukada, al largo dello stretto del Bosforo e di Istanbul, in Turchia. Ma la Procura di Napoli avrebbe chiesto l'archiviazione, in quanto non vi sarebbero fondamenti che questa ragazza possa essere Angela Celentano.

Pista turca che nacque nel 2009, ma alla quale la famiglia non aveva mai creduto. Secondo quanto denunciato da una donna, che lo avrebbe saputo da un prete che a sua volta ne era venuto a conoscenza in confessionale da una terza persona, sull'isola di Buyukada si trovava una ragazza che viveva con un uomo che credeva essere suo padre. La donna era poi andata in Turchia ed al ritorno aveva quindi fornito agli inquirenti anche una foto dell'uomo che si troverebbe con la giovane, riconoscibile anche da una vistosa cicatrice sul viso. Ma dopo mesi di proroghe delle indagini, stavolta la Procura di Napoli si starebbe indirizzando verso la definitiva archiviazione della pista, in quanto non sarebbero emersi elementi a sostegno di questa tesi che vorrebbe Angela Celentano, scomparsa nel nulla il 10 agosto del 1996 all'età di 6 anni dal Monte Faito, nel paese mediorientale.