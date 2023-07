Entra nel negozio a Chiaia, pochi minuti e gli rubano lo scooter: il ladro lo aveva seguito Un 42enne è stato arrestato a Chiaia: aveva seguito un giovane in scooter e gli aveva rubato il veicolo appena lo aveva parcheggiato davanti a un negozio.

A cura di Nico Falco

Era entrato in un negozio di Chiaia e, quando era tornato in strada, il suo scooter non c'era più: questione di pochissimi minuti, che erano bastati a un ladro per rubarlo. Disavventura di un giovane napoletano, che però si è conclusa con un lieto fine: il responsabile è stato individuato grazie alle telecamere e rintracciato e il veicolo è stato recuperato nella stessa giornata. Il furto davanti a un negozio di via Carlo Poerio nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 luglio.

La vittima, accortasi di quanto accaduto, ha immediatamente allertato la Polizia; la segnalazione è stata girata alla pattuglia del commissariato San Ferdinando, che ha raggiunto il posto per l'avvio delle indagini. Gli agenti hanno quindi visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell'attività commerciale e hanno scoperto che il ragazzo era stato seguito da un uomo a bordo di una moto; continuando a guardare i filmati, hanno accertato che lo sconosciuto aveva aspettato che la vittima entrasse nel negozio, era tornato a piedi e aveva portato via lo scooter.

La motocicletta usata per il furto è stata rintracciata poco dopo, in via Giulio de Petra, a poche decine di metri, l'uomo è stato trovato nelle vicinanze; nel vano sottosella sono stati trovati diversi arnesi da scasso. Col supporto di una pattuglia del commissariato Montecalvario, infine, i poliziotti hanno anche trovato lo scooter, parcheggiato nel rione Sanità, in via San Gennaro dei Poveri. V. G., 42enne con precedenti di polizia, è stato quindi arrestato per furto aggravato e denunciato per possesso di arnesi da scasso e per guida senza patente con reiterazione nel biennio.