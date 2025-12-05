Entra in casa dell’ex e riempie di botte lei e il nuovo compagno: uomo arrestato nel Sannio

La vicenda si è verificata questa notte in Val Fortore. L’uomo arrestato, dopo aver fatto irruzione in casa dell’ex e aver picchiato lei e il compagno, ha danneggiato anche l’auto di quest’ultimo.

Accecato dalla gelosia, ha fatto irruzione in casa dell'ex fidanzata e ha picchiato lei e il nuovo compagno: questa notte, in Val Fortore, nella provincia di Benevento, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali e violazione di domicilio. Nella notte, i carabinieri della stazione di Montefalcone di Val Fortore, coordinati dai militari della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, sono intervenuti presso l'abitazione della donna, trovandola la stessa in compagnia di un uomo: entrambi apparivano in forte stato di agitazione, con evidenti segni di violenza.

Stando a quanto raccontato dalla donna e a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'arrestato, in preda alla gelosia, ha fatto irruzione nella casa dell'ex, sfondando la porta di ingresso con un palo di legno, poi aveva aggredito la donna e il compagno, ritenuto il rivale in amore, ingaggiando anche una violenta colluttazione con quest'ultimo. Tutti e tre hanno riportato contusioni e ferite lievi.

L'uomo ha danneggiato l'auto del rivale in amore

Dopo l'aggressione, l'arrestato è uscito di casa e, notata l'auto del rivale parcheggiata in strada, ha infierito contro di essa, infrangendo i vetri. I carabinieri hanno sequestrato il palo di legno utilizzato per l'irruzione in casa della donna e hanno arrestato l'uomo, che è stato portato nel carcere di Benevento, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.