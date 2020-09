Si vota oggi e lunedì in Campania per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Regione, per i sindaci e consigli di molti comuni e per il referendum confermativo del taglio dei parlamentari. Un voto importante e politico che inciderà e non poco anche sugli equilibri di governo, in particolare sul ‘patto' tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Si tratta a suo modo di un voto ‘storico' per la presenza e la paura della pandemia da Covid. I principali sfidanti, secondo gli ultimi sondaggi, sono il presidente uscente Vincenzo De Luca, candidato del centrosinistra, e il candidato del centrodestra Stefano Caldoro.

Nelle ultime ore numerose – come spiegato più volte da Fanpage.it – sono state le defezioni di presidenti di seggio e scrutatori causa paura del Coronavirus. Ieri sera il Comune della città capoluogo, Napoli, ha reso noto che alle ore 23.55 erano costituiti tutti e 884 seggi della città di Napoli . Conclusa la surroga dei Presidenti di seggio per la consultazione referendaria e per le elezioni regionali.

Le operazioni di surroga, hanno visto nel complesso la sostituzione di n. 250 Presidenti che hanno rinunciato all’incarico. Prosegue intanto l’apertura straordinaria delle municipalità per le sostituzione delle tessere elettorali. Domani, domenica 20 settembre le Municipalità saranno aperte dalle 7 alle 23 per il rilascio delle tessere elettorali, lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Nel caso di esaurimento degli spazi o deterioramento sarà necessario presentare l’apposita domanda ed esibire o consegnare la vecchia tessera. Nel caso di smarrimento o di furto, la domanda dovrà essere corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza.

Come si vota alle elezioni regionali in Campania

In Campania si vota in un unico turno con un sistema proporzionale e un premio di maggioranza che prevede l'assegnazione del 60% dei seggi al vincitore. L'elezione dei consiglieri avviene sulla base delle liste circoscrizionali. Sarà possibile esprimere due preferenze e ricorrere al voto disgiunto. Per votare è obbligatorio recarsi al seggio muniti di documento d'identità, tessera elettorale e mascherina di protezione; sarà inoltre necessario attenersi alle misure anti-Covid.

Regionali Campania 2020, i candidati e le liste

I candidati alla presidenza della regione Campania sono in tutto sette, ma la sfida è tra il presidente uscente Vincenzo De Luca, il candidato del centrodestra Stefano Caldoro e la candidata del Movimento5Stelle Valeria Ciarambino.