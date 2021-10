Elezioni Napoli, i fac simile della scheda elettorale per votare sindaco, consiglieri e Municipalità Sono due le schede elettorali per votare alle Elezioni Comunali 2021 di Napoli, che si tengono oggi, domenica 3 ottobre, e domani, lunedì 4 ottobre. La scheda azzurra per votare il candidato sindaco e i consiglieri comunali e la scheda arancione per votare alla Municipalità. Ecco come sono fatte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il facsimile della scheda elettorale per le Comunali di Napoli 2021

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono due le schede elettorali per votare alle Elezioni Comunali 2021 di Napoli, che si tengono oggi, domenica 3 ottobre, e domani, lunedì 4 ottobre. La scheda azzurra è quella utilizzata per votare il candidato sindaco e i 40 consiglieri comunali in consiglio comunale. All'interno del cosiddetto "lenzuolo" – così soprannominato per le dimensioni del foglio sul quale è stampata la scheda, che viene consegnata piegata e va riconsegnata piegata nello stesso modo – gli elettori troveranno i nomi dei 7 candidati sindaci e delle 32 liste collegate. Accanto alla lista prescelta, poi, potranno scrivere, se lo vorranno, anche il nome di uno o due consiglieri (di sesso diverso dal primo in questo caso). La scheda arancione invece è utilizzata per votare il candidato presidente di Municipalità e i consiglieri municipali ed è diversa a seconda della Municipalità di appartenenza. Ma come si fa a votare? La procedura di voto è diversa tra Comune e Municipalità, il voto disgiunto, ad esempio, è possibile solo per il sindaco, ma non per il presidente di Municipalità.

La scheda azzurra fac-simile per votare al Comune

Sono 32 le liste segnate sulla scheda azzurra, come detto, a sostegno di 7 candidati sindaci, i cui nomi sono posizionati all'interno della scheda in base all'ordine di sorteggio. Nella colonna a sinistra, in alto gli elettori troveranno il candidato sindaco Giovanni Moscarella (1 lista a sostegno). Sotto di lui Catello Maresca (8 liste), infine, in fondo all'ultima colonna di sinistra, Rossella Solombrino (1 lista). Al centro del "lenzuolo" c'è quindi il candidato sindaco Gaetano Manfredi (13 liste). Nella colonna di destra, in testa Antonio Bassolino (5 liste), sotto Matteo Brambilla (1 lista), infine Alessandra Clemente (3 liste).

La scheda arancione fac-simile per votare alla Municipalità

La seconda scheda di colore arancione, invece, è utilizzata per votare il candidato presidente di Municipalità e i consiglieri municipali. A seconda della Municipalità di appartenenza, quindi, all'interno si troveranno liste e nomi di candidati presidenti diversi. Anche in questo caso è possibile scrivere il nome di un candidato al consiglio municipale, nello spazio vuoto accanto al simbolo della lista, o di due consiglieri, a patto che il secondo sia di sesso diverso dal primo.

Leggi anche L'affluenza alle elezioni di Napoli alle ore 12 è molto bassa