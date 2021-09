Come si vota alle elezioni a Napoli 2021 tra disgiunto, preferenze, schede e municipalità Il 3 e 4 ottobre prossimi a Napoli si terranno le elezioni amministrative. Si vota per il candidato sindaco, per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione dei presidenti e dei consigli delle 10 Municipalità cittadine. Ai napoletani che si recheranno alle urne saranno consegnate due schede: azzurra ed arancione. Guida per votare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il 3 e 4 ottobre prossimi a Napoli si terranno le elezioni amministrative. Si vota per il candidato sindaco, per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione dei presidenti e dei consigli delle 10 Municipalità cittadine. Ai cittadini napoletani aventi diritto che si recheranno alle urne saranno consegnate due schede: la scheda azzurra per votare il candidato sindaco e il candidato consigliere al consiglio comunale e la scheda arancione per votare il candidato presidente e il candidato consigliere al consiglio municipale. L’eventuale turno di ballottaggio per il sindaco si terrà nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. Non sarà necessario avere il green pass per entrare al seggio.

Come si vota per il sindaco

Per il candidato sindaco si vota sulla scheda azzurra è ammesso il voto disgiunto. Nei comuni come Napoli, con popolazione superiore a 15mila abitanti, viene eletto sindaco chi ha la maggioranza assoluta alle urne (50% + 1 dei voti). Quando ciò non accade, si torna a votare due settimane più tardi, in un ballottaggio tra i due aspiranti sindaci con più preferenze. In consiglio comunale, al vincitore viene attribuito il 60% dei seggi; il resto viene diviso – in maniera proporzionale – tra gli altri candidati. I consiglieri totali da eleggere sono 40, tra tutti quelli che hanno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

L'elettore può votare:

per una delle liste , tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;

, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo , non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;

, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate , tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;

, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata , tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (c.d. "voto disgiunto" ).

, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (c.d. ). Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

Come si vota per il consiglio comunale

Si vota anche per l’elezione dei 40 consiglieri comunali di Napoli. Per votare il consigliere comunale si utilizza la scheda azzurra, è possibile esprimere anche una seconda preferenza ma con sesso diverso.

L'elettore può altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale scrivendo, sull'apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta.

La seconda preferenza: L’elettore ha la possibilità di esprimere due preferenze appartenenti alla stessa lista, purché di generi diversi, ossia che siano un candidato uomo e uno donna. Non si possono votare due uomini o due donne, né della stessa lista né di liste diverse, si annullerebbe voto.

Come si vota per le Municipalità

Per votare alle Municipalità si utilizza la scheda arancione.