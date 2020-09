Mugnano di Napoli, 34mila abitanti, allocata nella zona dell'agro Giuglianese, confinante con popolosi centri che pure vanno al voto come Giugliano in Campania e Calvizzano, è uno dei comuni dell'hinterland napoletano in cui la fase elettorale è tradizionalmente molto combattuta. In campo ci sono liste soprattutto civiche per quattro aspiranti candidati alla poltrona municipale.

Elezioni Comunali 2020 Mugnano di Napoli: candidati a sindaco e liste collegate

Fausto Agnano (Movimento 5 Stelle)

Romina Imperatore (L'Altra Mugnano)

Gennaro Ruggiero (Fratelli d'Italia, Ruggiero Sindaco, Il Popolo della Famiglia)

Luigi Sarnataro (Partito Democratico, Siamo Mugnano, Italia Viva, Periferia attiva, Italia in Comune, Campania Libera, Mugnano Città Viva, + Europa, Sarnataro Sindaco, Europa Verde)