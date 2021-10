Elezioni comunali Afragola, la deputata Iolanda Di Stasio (M5S) aggredita durante comizio La denuncia è arrivata dallo stesso Movimento 5 Stelle, che in una nota riporta come la deputata pentastellata Iolanda Di Stasio sia stata aggredita durante la “notte della legalità”, la festa per la fine della campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra ad Afragola, Antonio Iazzetta.

A cura di Valerio Papadia

Iolanda Di Stasio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una serata, a discapito del nome, "notte della legalità", tutt'altro che serena quella vissuta ad Afragola da alcuni esponenti del centrosinistra, aggrediti durante la festa di fine campagna elettorale voluta dal candidato sindaco del centrosinistra Antonio Iazzetta, denominata appunto "notte della legalità". La deputata del Movimento 5 Stelle Iolanda Di Stasio, come riporta una nota dello stesso partito, firmata dal deputato pentastellato Francesco Silvestri, è stata aggredita "da un gruppo di attacchini" – come riferisce la nota – che l'hanno inseguita e aggredita. Nel corso della stessa serata, anche il segretario del Pd ad Afragola, Francesco Zanfardino, è stato inseguito e aggredito, così come ha subito un'aggressione anche Salvatore Iavarone, responsabile di Europa Verde per Napoli Nord. Gli episodi sono stati denunciati alle forze dell'ordine, che indagano.

Conte e Di Maio condannano le aggressioni

Non soltanto Silvestri e il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. A denunciare e condannare le aggressioni ci hanno pensato anche l'ex premier e attuale leader del M5S, Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"La politica è confronto e non dovrebbe mai essere inquinata da atti di violenza. Quanto accaduto ieri a nardò e ad afragola è gravissimo. Per questo esprimo forte solidarietà a Tiziano De Pirro, candidato del movimento 5 stelle al consiglio comune di Nardò, picchiato ieri sera in piazza, e alla nostra parlamentare Iolanda Di Stasio, aggredita ad Afragola" ha scritto su Facebook Giuseppe Conte.

"Tre aggressioni a candidati ed esponenti del Movimento 5 stelle nel giro di pochi giorni. Tre episodi di violenza, in un clima insostenibile. La nostra deputata Iolanda Di Stasio aggredita e inseguita ad Afragola, il candidato del movimento al consiglio comunale di Nardò Tiziano De Pirro attaccato fisicamente durante il comizio di chiusura. Nei giorni scorsi, a San Nicandro Garganico, la sede del nostro candidato sindaco Matteo Vocale imbrattata in modo indecente" è invece il pensiero di Luigi Di Maio.