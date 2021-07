Eboli, sbanda con l’auto e finisce fuori strada: ferito un ragazzo L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 30: per cause ancora in corso di accertamento, il giovane alla guida ha perso il controllo dell’automobile ed è finito fuori strada. Soccorso dai vigili del fuoco e dal 118, il conducente è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni di salute non sono gravi.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura questa mattina, domenica 25 luglio, a Eboli, nella provincia di Salerno, per un incidente stradale che ha coinvolto un giovane uomo, rimasto ferito. Stando a quanto si apprende, il giovane stava guidando la sua auto sulla strada provinciale 30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada. L'automobile è andata quasi completamente distrutta, mentre il giovane alla guida è stato soccorso da un'ambulanza dell'Humanitas e dei vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarlo dell'abitacolo: il conducente è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove le sue condizioni di salute non sono state giudicate gravi. Sul posto anche i carabinieri di Battipaglia, che indagano per determinare con precisione la dinamica dell'incidente.

Incidente a Napoli, un morto e tre feriti

È purtroppo più pesante il bilancio di un incidente che si è verificato, ancora questa mattina, a Napoli: una persona è deceduta, mentre altre tre sono rimaste ferite. L'incidente, che ha coinvolto da quanto si apprende numerosi veicoli, si è verificato sulla strada statale 162Dir del Centro Direzionale, al chilometro 8, in direzione di Acerra: sul posto numerose ambulanze, il personale Anas e le forze dell'ordine. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti, la strada è stata chiusa, causando notevoli disagi e rallentamenti alla circolazione automobilistica.