Scontro al Centro Direzionale di Napoli, un morto e tre feriti, molti veicoli coinvolti L’incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 162Dir del Centro Direzionale: numerosi i veicoli coinvolti. Nello scontro è purtroppo deceduta una persona – le cui generalità non sono state rese note – mentre altre tre sono rimaste ferite. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine.

A cura di Valerio Papadia

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, domenica 25 luglio 2021, a Napoli, sulla strada statale 162Dir del Centro Direzionale, all'altezza del chilometro 8, in direzione di Acerra: nello scontro, che ha coinvolto numerose vetture, è purtroppo deceduta una persona – le cui generalità non sono ancora state rese note – mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati gli uomini dell'Anas e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara. Il traffico è stato deviato su viabilità locale per consentire i rilievi e la rimozione delle auto coinvolte e la circolazione automobilistica ha subito notevoli disagi e rallentamenti.

Si indaga ancora sull'incidente che invece si è verificato a Capri la mattina dello scorso 22 luglio, quando un minibus di linea è caduto da un dirupo, scontrandosi contro le cabine di uno stabilimento balneare di Marina Grande e provocando la morte dell'autista, Emanuele Melillo, 33 anni, e il ferimento di 23 persone. Per determinare con precisione le cause dell'incidente e per stabilire eventuali responsabilità, la Procura di Napoli ha aperto una inchiesta per disastro colposo, attualmente a carico di ignoti. Le indagini si stanno concentrando soprattutto sullo stato di salute degli autobus che percorrono l'isola azzurra – e in particolar modo sulla manutenzione dei freni – ma anche sulla stabilità delle barricate che delimitano le strade di Capri.