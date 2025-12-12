Eboli, esplosione in un garage: strada chiusa e persone in strada

Una forte esplosione ha danneggiato un garage di Eboli (Salerno): sarebbe stata causata da una bombola di gpl. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118.

Immagine di repertorio

Una esplosione, la cui natura resta da accertare, si è verificata questa sera, 12 dicembre, in un garage di Eboli, in provincia di Salerno; lo scoppio al piano terra di un edificio, il boato ha messo in allarme i residenti che sono velocemente scesi in strada e hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri della Compagnia locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118; non risultano feriti, sono stati avviati gli accertamenti per verificare eventuali danni strutturali allo stabile.

È accaduto in via Chopin, traversa della Statale 19 delle Calabrie, strada stretta e incassata tra edifici residenziali, intorno alle 19 di oggi. Secondo i primi accertamenti, la deflagrazione sarebbe stata causata da una bombola di gpl, custodita all'interno del garage; un malfunzionamento avrebbe determinato lo scoppio, con un'onda d'urto che ha spinto verso l'esterno un'auto parcheggiata nel locale, la saracinesca è stata divelta.

Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso è stato necessario interdire temporaneamente il traffico veicolare lungo il tratto di via Chopin e l'area è stata messa in sicurezza; i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli e i carabinieri si sono occupati dei rilievi per determinare la natura dello scoppio e valutare eventuali danni alla struttura.