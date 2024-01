È morto il Matumba del film “Uno scugnizzo a New York”: la commovente dedica di Nino D’Angelo L’attore e pugile, al secolo Yawe Davis, è morto a 61 anni. Nino D’Angelo, che aveva lavorato con lui nella pellicola “Uno scugnizzo a New York”, gli ha tributato un commovente ricordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Si è spento all'età di 61 anni, lo scorso 9 gennaio, l'attore e atleta Yawe Davis, noto nel nostro Paese, e soprattutto a Napoli, per aver interpretato l'indimenticato Matumba, al fianco di Nino D'Angelo, nella pellicola del 1984 "Uno scugnizzo a New York". E proprio Nino D'Angelo, appresa la notizia della sua morte, ha voluto tributare a Davis un commosso ricordo. Su Facebook, il cantante napoletano ha pubblicato una foto che li ritrae insieme all'epoca del film e ha scritto:

Che dolore Davis… Non ci posso credere… Ti chiamavo “Matumba” proprio come il personaggio che interpretavi nel mio film Uno scugnizzo a New York. Sei stato un amico fantastico che non dimenticherò mai più… Buon Viaggio e R.I.P Campione Matumba

La carriera di Yawe Davis, attore e pugile

Nato a Kampala, in Uganda, il 27 settembre del 1962, Yawe Davis si era dedicato, sin da giovanissimo, al pugilato. Arrivato in Italia, si era messo in mostra in alcuni incontri a Napoli, Roma e Genova, fino a diventare campione italiano nei pesi mediomassimi.

Dopo il pugilato a livello agonistico, la carriera di attore. Grande popolarità come detto, soprattutto a Napoli, con il film al fianco di Nino D'Angelo. In quella occasione, Davis aveva intrepretato un giovane lattaio, Matumba appunto, collega di D'Angelo, che insieme a lui sbarca il lunario e che mostra una inclinazione verso il pugilato. Notorietà in Italia, Davis l'aveva acquisita anche più recentemente, nel 2002, grazie alla sua partecipazione – anche quella volta nei panni di un pugile – al film "La leggenda di Al, John e Jack" di Aldo, Giovanni e Giacomo.