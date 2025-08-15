È di un 65enne il cadavere trovato adagiato sul guard rail a Sapri: disposta autopsia

Immagine di repertorio

È di un 65enne il corpo senza vita ritrovato stamattina adagiato su un guard rail a Sapri, lungo la Statale Cilentana, all'altezza dello svincolo di Policastro. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l'uomo potrebbe essere di nazionalità italiana. Ma al momento non è stato ancora identificato. La Procura della Repubblica ha disposto l'esame autoptico che verrà eseguito lunedì 18 agosto. Nel frattempo, la salma è stata trasportata all'obitorio dell'Ospedale di Sapri, dove sarà custodita in attesa degli accertamenti. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri di Salerno, che hanno eseguito i rilievi del caso e acquisito le prime testimonianze. Si cercano eventuali immagini delle telecamere.

Le indagini sul 65enne trovato morto a Policastro

Il cadavere è stato ritrovato questa mattina, venerdì 15 agosto, attorno alle ore 9.30, sulla Strada Statale 18 Cilentana. Sulle cause della morte resta ancora il mistero. Sarà l'autopsia a fornire ulteriori elementi utili a capire cosa sia successo. Sono stati alcuni automobilisti, in transito sulla Statale Cilentana, a lanciare l'allarme: il cadavere di un uomo giaceva sul ciglio della strada, in prossimità del guardrail. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per fare piena luce sul decesso dell'uomo; sul posto anche il magistrato di turno. Poco distante, poco dopo, è avvenuto un incidente mortale, con vittima un 65enne originario di Benevento. L'uomo era a bordo di una moto, quando, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantato.