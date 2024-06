video suggerito

Due venditori ambulanti accoltellati in via Toledo: ipotesi rapina finita male I due, entrambi stranieri, sono stati feriti con armi da taglio: ricoverati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Violenza questa notte in via Toledo, nel cuore di Napoli, dove due venditori ambulanti sono stati accoltellati. Gli uomini, un 34enne e un 26enne, entrambi originari del Bangladesh, sono stati colpiti con arma da taglio, verosimilmente a scopo di rapina: sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Centro, che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. I due uomini feriti sono stati portati al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove sono stati medicati: non sono in pericolo di vita.

Sangue anche a Porta Nolana: ferito un uomo, è grave

Violenza e sangue, nella notte, anche nella zona di Porta Nolana, dove un uomo – che non è ancora stato identificato – è stato ferito a un braccio e al collo ed è stato ricoverato, in Rianimazione e in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. Sulla vicenda, che presenta ancora molti punti da chiarire, indagano i carabinieri della compagnia Stella, che sono intervenuti sul posto.