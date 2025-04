Spaccio in auto in via Carbonara, bloccati in due dalla Municipale dopo colluttazione

video suggerito

A cura di Nico Falco

Fermi in auto, confabulavano tra loro nel cuore della notte in via Carbonara mentre all'esterno si avvicendavano alcune persone. Situazione anomala, che non è passata inosservata ad una pattuglia della Polizia Locale: appena gli agenti si sono avvicinati è scattato il fuggi fuggi; le due persone nell'abitacolo sono state controllate e sono state trovate in possesso di diverse dosi di cocaina, di soldi in contanti e di materiale per il confezionamento.

L'automobile è stata notata da una pattuglia dell'Unità Operativa San Giovanni, in servizio di pronto intervento notturno, intorno alle 2 di oggi, martedì 8 aprile. I due fermati hanno opposto resistenza ma sono stati bloccati. Prima di essere perquisiti hanno cercato di liberarsi di qualcosa, lanciandolo a terra; si trattava di due dosi di stupefacenti, già confezionate, che sono state recuperate e sono finite sotto sequestro insieme a qualche decina di euro, delle forbici e una pipetta da crack. Per l'intervento, dopo il fermo della coppia, sono intervenute in supporto altre pattuglie. La sostanza sequestrata è stata sottoposta agli accertamenti di laboratorio ed è risultata essere cocaina; vista l'esigua quantità, i due sono stati denunciati a piede libero. L'automobile è stata sequestrata.