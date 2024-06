video suggerito

Rissa a Porta Nolana, uomo ferito al collo: è grave, ricoverato in Rianimazione L'uomo, non ancora identificato, è considerato in pericolo di vita. Sulla vicenda, che presenta ancora molti punti oscuri, indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Notte di sangue, quella appena trascorsa, nella zona che sorge intorno alla Stazione Centrale di Napoli: un uomo è stato ferito gravemente ed è in pericolo di vita. Tutto comincia intorno alle 5, quando il 112 viene allertato per una persona ferita a piazza Nolana, dove sorgono l'omonima Porta e l'omonima stazione: sul posto, i carabinieri della compagnia Stella trovano numerose tracce di sangue, ma nessuna persona ferita; secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, sul posto ci sarebbe stata una violenta rissa.

Passano soltanto pochi minuti e, non molto distante da lì, in piazza Garibaldi, proprio sotto la statua dell'eroe dei due mondi, un uomo ferito chiede aiuto a una pattuglia dei carabinieri che si trovava lì: l'uomo presenta una ferita al braccio sinistro e una al collo. Soccorso dal 118, è stato trasferito all'ospedale del Mare: l'uomo è considerato in pericolo di vita ed è stato ricoverato in Rianimazione. Il ferito, che è di origine maghrebina, non è ancora stato identificato, data l'urgenza della situazione e la criticità delle sue condizioni di salute.

I militari dell'Arma sono a lavoro, dunque, per identificare l'uomo, per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto in piazza Nolana – che risulta ancora poco chiara – e per individuare il responsabile (o i responsabili) dell'aggressione.