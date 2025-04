video suggerito

Bimbo di 10 anni in arresto cardiaco rischia di morire: salvato dal 118 con manovra di rianimazione Bimbo in arresto cardiaco a Licola Mare salvato dal 118: ora è ricoverato a Pozzuoli in rianimazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Bimbo di 10 anni va in arresto cardiaco e rischia di morire. Ma viene salvato dal personale sanitario del 118 grazie alle manovre di rianimazione. È accaduto questa mattina a Licola Mare, in provincia di Napoli. A raccontare l'episodio è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato, è stato poi trasportato in codice rossoal pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e intubato.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "118 salvato bimbo"

L'episodio è accaduto questa mattina, giovedì 10 aprile 2025. Il salvataggio è stato eseguito dal personale sanitario ed infermieristico dell'ambulanza del 118 di Varcaturo, afferente all'Asl Napoli 2 Nord. Come racconta l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, impegnata quotidianamente a denunciare le aggressioni al personale sanitario, ma anche a sottolinearne il buon operato:

Bimbo di 10 anni salvato dal 118 di Varcaturo!Stamane ambulanza ed automedica di Varcaturo vengono allertate per difficoltà respiratoria in bambino di 10 anni a Licola Mare……in soli 8 minuti i mezzi di soccorso sono sul posto e trovano una folla di 20 persone in apprensione.Il bambino era disteso in casa sul letto cianotico in ARRESTO CARDIACO, il personale sanitario inizia immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare e dopo 10 minuti il cuore del piccolo riprende a battere!si parte alla volta del pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove e’ già pronta l’equipe del codice rosso al completo.Il piccolo viene intubato e trasferito in rianimazione: VIVO!Complimenti agli equipaggi di Varcaturo!