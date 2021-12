Due interventi in uno al Pascale di Napoli: 81enne con tumore e tre metastasi operato in 5 ore L’età avanzata e la condizione clinica del paziente avrebbero richiesto di norma due interventi diversi: l’equipe dell’ospedale Pascale ci è riuscita con un’unica operazione, durata 5 ore.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Che l'ospedale Pascale di Napoli, l'Istituto nazionale tumori del capoluogo campano, sia un centro di eccellenza non lo scopriamo di certo oggi: il nosocomio oncologico partenopeo, proprio per il 2021, è stato inserito nella lista dei 40 migliori ospedali al mondo stilata ogni anno da Newsweek. E proprio al Pascale, negli ultimi giorni, è stato effettuato un intervento straordinario su un paziente oncologico di 81 anni che, per età e per quadro clinico, di norma avrebbe richiesto due interventi separati, ma che l'equipe dell'ospedale del Rione Alto ha effettuato in una sola volta, in 5 ore.

Le fasi dell'operazione chirurgica

L'anziano paziente, affetto da tumore al colon, aveva anche tre metastasi al fegato: è toccato all'equipe del dottor Francesco Izzo, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Oncologica Epatobiliare del Pascale, insieme al dottor Andrea Belli, intervenire per primi sull'uomo, asportando le tre metastasi epatiche. Il dottor Paolo Delrio, direttore della Chirurgia Oncologica Colo-Rettale e il dottor Ugo Pace hanno poi provveduto ad asportare il colon desto, interessato dal tumore, ricostruendo la continuità intestinale. Complessivamente, come detto, l'intervento è durato cinque ore e ha visto impegnati oltre 20 professionisti sanitari, tra chirurghi, anestesisti e infermieri.

Il paziente sta bene ed è tornato a casa dopo cinque giorni

L'intervento è riuscito perfettamente e, dopo la necessaria degenza, l'81enne è tornato a casa dopo appena cinque giorni: sta bene. "Mai come in questo caso la sinergia come moltiplicatore delle competenze, il cui risultato finale è maggiore della somma dei singoli componenti. Questo è il nostro modo di intendere il nostro impegno di ogni giorno. Auguri di cuore al paziente e complimenti a tutta la squadra" ha detto il dottor Attilio Bianchi, direttore generale dell'ospedale.