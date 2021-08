Il Pascale di Napoli è tra i 40 migliori ospedali al mondo L’ospedale oncologico partenopeo entra per il secondo anno consecutivo nella top 40 della classifica World’s Best Hospital, stilata ogni anno da Newsweek, che premia i migliori 200 ospedali del mondo. In Italia, in totale, sono 10 gli ospedali italiani in questa speciale classifica, di cui cinque nei migliori 40.

A cura di Valerio Papadia

È una delle eccellenze sanitarie del Sud e del nostro Paese e, per il secondo anno consecutivo, anche del mondo: stiamo parlando dell'ospedale Pascale di Napoli, nosocomio oncologico della città, che per il secondo anno consecutivo entra nella top 40 della World's Best Hospital, speciale classifica stilata ogni anno da Newsweek che incorona i migliori 200 ospedali al mondo. Nella classifica, come detto su 200 ospedali, solo 10 sono italiani e di questi solamente 5 sono tra i migliori 40. Questo particolare riconoscimento arriva a pochi giorni di distanza dalla decisione dell'OECI (Organisation of European Cancer Institutes), che ha riconosciuto il Pascale di Napoli come Comprehensive Cancer Center, massimo riconoscimento dell'OECI, rete che raggruppa centri di ricerca e cura dei tumori in Europa.

"È un traguardo raggiunto grazie al coinvolgimento di diverse figure, come l'oncologo medico, il chirurgo oncologo, il patologo dedicato, il radioterapista, un componente dell'area scientifica o di ricerca, lo psicologo, il logoterapista" ha dichiarato Attilio Bianchi, direttore generale dell'ospedale Pascale, in merito alla classifica di Newsweek. "È un riconoscimento che dimostra che quando e dove c'è sinergia, il risultato finale e' sempre maggiore della somma dei singoli componenti e grazie soprattutto a questa sinergia siamo riusciti ad ottenere questi prestigiosi traguardi che ci impongono di continuare con sempre maggiore impegno" ha concluso Bianchi.