Dramma a Casagiove, dj 50enne trovato morto in casa: era in stato di decomposizione La vittima è Francesco Carozza, 50 anni, noto come dj Fox. La morte risalirebbe a circa una settimana fa: disposta l’autopsia.

A cura di Valerio Papadia

È scossa la comunità di Casagiove, cittadina della provincia di Caserta, per la morte del dj Francesco Carozza, 50 anni, noto con il nome d'arte di dj Fox, trovato cadavere nella sua casa in via della Libertà. Originario di San Marco Evangelista, sempre nel Casertano, Carozza si era trasferito a Casagiove da circa un mese: sono stati i vicini di casa, che hanno avvertito un cattivo odore provenire dall'appartamento del 50enne, ad allertare soccorritori e forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i sanitari e i carabinieri, che hanno trovato il corpo del 50enne in avanzato stato di decomposizione. Nell'appartamento di Carozza è arrivato anche il magistrato di turno che, proprio per lo stato di decomposizione del cadavere, ha disposto l'autopsia, per stabilire le cause della morte.

Altro dramma nel Casertano: maresciallo della Finanza muore a 28 anni

La provincia di Caserta, in questa ore, è stata scossa da un altro dramma: a Gricignano d'Aversa è improvvisamente deceduto Vincenzo Buccella, giovane di soli 28 anni, maresciallo della Guardia di Finanza. Il 28enne è stato stroncato da un improvviso malore nel sonno: quando la famiglia è andato a svegliarlo, non ha ricevuto risposta. Immediato l'allarme e l'intervento dei sanitari del 118, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne. Sul posto anche i carabinieri: non si esclude, infatti, che per chiarire le esatte cause della morte del giovane maresciallo delle Fiamme Gialle possa essere disposta l'autopsia. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social quando la notizia dell'improvvisa scomparsa di Vincenzo si è diffusa.