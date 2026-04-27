Bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata nella provincia di Caserta

È accaduto oggi a Piana di Monte Verna, nel Casertano: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno recintato e poi pattugliato l’area, in attesa degli artificieri dell’Esercito.

La bomba ritrovata oggi a Piana di Monte Verna

Una scoperta inattesa quella eseguita oggi, lunedì 27 aprile, a Piana di Monte Verna, piccola cittadina nella provincia di Caserta: in località Capitolo è stata rinvenuta una bomba inesplosa, verosimilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'ordigno bellico è stato rinvenuto all'interno di un terreno di proprietà della Curia vescovile, distante per fortuna dal centro abitato; sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ruviano, che hanno attivato tempestivamente le procedure di sicurezza prevista in casi del genere.

L'area, pertanto, è stata prontamente delimitata per impedire l'eventuale accesso a qualche curioso e garantire l'incolumità pubblica; è stato, altresì, predisposto un servizio di vigilanza con pattuglie dell'Arma sul posto. Il rinvenimento dell'ordigno bellico è stato infine segnalato alla Prefettura di Caserta, che ha il compito di coordinare l'intervento degli artificieri specializzati del 21° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito Italiano, reparto specializzato nella bonifica e nella rimozione di ordigni inesplosi. In attesa dell'intervento degli artificieri dell'esercito, i carabinieri della stazione di Ruviano hanno assicurato un costante monitoraggio dell'area.