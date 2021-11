Lutto a Gricignano, il maresciallo della Finanza Vincenzo Buccella muore a 28 anni per un malore Il giovane maresciallo della Guardia di Finanza ha accusato un malore improvviso nel sonno che non gli ha lasciato scampo. Non si escludono ulteriori esami.

A cura di Valerio Papadia

La comunità di Gricignano d'Avesa, nella provincia di Caserta, è in lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di Vincenzo Buccella, 28 anni, maresciallo della Guardia di Finanza stroncato da un repentino malore che lo ha colto nel sonno. Quando la famiglia ha provato a svegliarlo e non ha ricevuto nessuna risposta è scattato l'allarme: quando però sul posto sono giunti i sanitari del 118, per il militare delle Fiamme Gialle non c'era purtroppo più niente da fare. In casa del maresciallo sono arrivati anche i carabinieri e non si esclude che per fare piena luce sull'improvvisa morte del 28enne vengano disposti esami più specifici, come l'autopsia.

Il cordoglio del sindaco di Gricignano d'Aversa

Tutta la comunità della cittadina del Casertano, come detto, ha partecipato al dolore della famiglia per l'improvvisa morte di Vincenzo Buccella. Tra i numerosi messaggi di cordoglio che sono comparsi in queste ore sui social network c'è anche quello del sindaco di Gricignano d'Aversa, Vincenzo Santagata, che su Facebook ha scritto:

La nostra comunità è stata colpita dall’ennesimo grave lutto. È venuto a mancare il giovane Maresciallo della Guardia di Finanza Vincenzo Buccella. Non ci sono parole per esprimere il dolore di questa perdita. Ho avuto l’onore di conoscere Vincenzo, un ragazzo determinato, caparbio, preparato, umile e di sani principi morali. Una bella persona che noi tutti ricorderemo. Ai familiari un abbraccio da parte mia e di tutta la comunità. Ciao Vincenzo

Tantissimi anche i messaggi di cordoglio che sono apparsi, sempre sui social, sulle pagine dedicate agli appartenente e ai sostenitori delle forze dell'ordine.