video suggerito

Dove vedere il miracolo di maggio di San Gennaro 2024 in diretta tv: orari e canale Il primo sabato di maggio si compie il primo dei tre miracoli annuali di San Gennaro, patrono di Napoli. Sabato 4 maggio il prodigio sarà trasmesso in diretta su Canale 21. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

164 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca poco, a Napoli, per il primo appuntamento dell'anno con la celebrazione di San Gennaro, Patrono della città. Sabato 4 maggio 2024, infatti, è previsto il primo dei tre miracoli che San Gennaro compie annualmente, nella fattispecie il miracolo di maggio, e che, come è noto anche ai non napoletani, prevedono la liquefazione del suo sangue. Come accade sempre con i tre miracoli di San Gennaro, anche in occasione del cosiddetto miracolo di maggio sarà possibile seguire le celebrazioni in diretta tv e in streaming sui social.

Dove seguire il miracolo di San Gennaro in tv

L'appuntamento per i fedeli impossibilitati a seguire le celebrazioni del miracolo di maggio di San Gennaro in strada è su Canale 21. L'emittente televisiva partenopea, a partire dalle ore 16.30 di sabato 4 marzo 2024, trasmetterà in diretta televisiva tutte le fasi delle celebrazioni: la processione delle reliquie e delle ampolle di San Gennaro, dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara, dove l'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia celebrerà la Santa Messa, in attesa che si compia il prodigio.

Perché si celebra il miracolo di maggio di San Gennaro

Non è casuale che, come detto prima, il miracolo di maggio di San Gennaro preveda la processione delle reliquie e le ampolle del Patrono dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara, nel cuore del centro storico di Napoli. Il miracolo di maggio, infatti, si celebra in ricordo della prima traslazione delle reliquie di San Gennaro da Pozzuoli, dove avvenne il suo martirio tramite decapitazione, a Napoli, dove oggi vengono conservate.