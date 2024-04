video suggerito

Miracolo di San Gennaro, il 4 maggio la processione delle ampolle dal Duomo a Santa Chiara Sabato 4 maggio il miracolo di San Gennaro, che ricorda la traslazione delle sue spoglie dall'agro Marciano alle Catacombe di Capodimonte. Il corteo partirà alle 17 dal Duomo e arriverà alla Basilica di Santa Chiara.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sabato 4 maggio a Napoli ci sarà il miracolo di maggio di San Gennaro, il primo dei tre eventi annuali e l'unico a non avere una data fissa: si festeggia infatti il sabato che precede la prima domenica di maggio, e ricorda la traslazione delle sue spoglie dall'agro Marciano alle Catacombe di Capodimonte (gli altri 2 appuntamenti sono il 19 settembre, giorno del martirio, e il 16 dicembre, giorno del miracolo "laico" quando il suo busto fu portato al Ponte della Maddalena nel 1631 per fermare l'arrivo della lava durante l'eruzione del Vesuvio). Il miracolo di maggio è accompagnato dalla processione del busto e delle ampolle con il sangue del Santo dal Duomo di Napoli alla Basilica di Santa Chiara, previsto per le 17 e alla quale parteciperanno anche l'arcivescovo monsignor Mimmo Battaglia e le autorità cittadine.

La processione, che inizierà alle 17, sarà preceduta da un breve momento di preghiera, guidato dall'arcivescovo di Napoli: poi, il corteo partirà da via Duomo, proseguirà per San Biagio dei Librai, piazza San Domenico Maggiore e via Benedetto Croce, lungo il tracciato dell'antico decumano noto anche come "Spaccanapoli", fino alla Basilica di Santa Chiara. Durante la processione, i parroci onoreranno il Santo patrono con incenso e suono di campane. La Fanfara dei Carabinieri accompagnerà il corteo, mentre alle 18 nella Basilica di Santa Chiara avrà inizio la celebrazione eucaristica vera e propria. Si attende un grande bagno di folla, come sempre, al seguito della processione: l'evento sarà trasmesso in diretta tv anche da alcune reti regionali, che seguiranno l'intero evento.