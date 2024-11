video suggerito

Dove vanno i napoletani in vacanza a Natale e Capodanno 2025: tra le mete Caraibi e Thailandia Cesare Foà, presidente di Adv Unite/Aidit Campania: "Caraibi, Thailandia e Maldive le mete più ricercate. I voli per Sharm spostati a Salerno. Bene le crociere. Ma costi più alti"

Intervista a Cesare Foà, Presidente di Adv Unite/Aidit Campania

A cura di Pierluigi Frattasi

L'isola di Aruba nei Caraibi

Dove vanno i napoletani in vacanza a Natale 2024 e a Capodanno 2025? Per chi vuole concedersi una pausa di relax – e può permetterselo – quest’anno il mare batte la montagna. “Caraibi, Thailandia e Maldive sono tra le mete più gettonate per le vacanze natalizie del 2025. Più richieste della settimana bianca. La grande novità sono i voli per Sharm el Sheik spostati dall’aeroporto di Capodichino a Salerno. Molto bene anche le crociere. Ma bisogna stare attenti ai prezzi, che sono aumentati del 10-15 per cento rispetto all’anno scorso e ovviamente guardarsi dai rischi di truffe che si possono nascondere dietro offerte troppo allettanti”. A parlare a Fapage.it è Cesare Foà, presidente di Adv Unite/Aidit Campania, l'associazione delle Agenzie di viaggio aderente a Federturismo Confindustria.

A Capodanno 2025 il mare batte la montagna?

È così. Le feste di Natale e Capodanno sono alle porte e molti napoletani e campani stanno scegliendo di trascorrere le vacanze al mare, piuttosto che nelle tradizionali località sciistiche di montagna. I campani sempre più spesso stanno decidendo di andare al mare anche in inverno.

Quali sono le mete preferite di quest’anno?

Sharm el Sheik è sempre in vetta alle classifiche, ma quest’anno, visto che i voli per la località balneare egiziana sono stati spostati da Napoli a Salerno, stanno crescendo anche altre destinazioni, come i Caraibi, che sono al primo posto. Tra le isole più gettonate Santo Domingo e Aruba. Seguono mete più esotiche come le Maldive, il Kenia, in Africa, o l’Estremo Oriente, come la Thailandia e l’Indonesia. Ma bisogna stare attenti a prenotare da soli, perché si può incorrere in spiacevoli sorprese.

Perché?

Spesso si pensa di voler far da sé perché si crede che sia più vantaggioso. Si dimentica che ci sono professionisti che con le dovute licenze e assicurazioni consentono di risparmiare e avere qualità dei servizi. Molti siti alberghieri hanno offerte alberghiere mediocri e spesso camere peggiori. Pesa poi anche la scelta della location. La Thailandia è una meta meravigliosa, ma bisogna conoscere il paese per poter prenotare al momento giusto. Se si sbaglia il lato della penisola in determinate stagioni si può incontrare il brutto tempo. Anche per i voli bisogna stare attenti, ci sono discorsi diversi da fare tra compagnie di linea e quelle low cost con i dovuti paragoni e differenze.

Le crociere sono molto richieste?

Sì, è un mercato molto ricercato dai napoletani, grazie all’offerta ampia e alla vicinanza del porto. Tuttavia, se si vuole risparmiare bisogna prenotare anche con due anni di anticipo. Le località turistiche montane, invece, sono in calo. È un problema legato forse anche alle scelte di alcuni albergatori, che prediligono il cliente finale all’agenzia di viaggi, questo fa sì che solo le località più conosciute siano sempre piene.

Quanto dura in media una vacanza invernale?

La durata media è 10 giorni, ma c’è anche chi sceglie tappe più brevi di 3 giorni a cavallo di Capodanno.

E il costo medio?

Nel complesso si registra un aumento di circa il 10-15% rispetto al 2023. Si parla di cifre attorno ai 2.800-3.200 euro a persona. Una famiglia di 4 persone a Roccaraso, quest’anno, potrebbe pagare anche 500 euro a notte in un B&B. Ovviamente, con i dovuti accorgimenti e in agenzia si possono trovare offerte e pacchetti migliori e risparmiare molto.