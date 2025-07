Doppio incidente sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno dopo cantiere: code per 7 km verso Napoli

Doppio incidente stradale sull'Autostrada A3 Napoli-Salerno nella mattinata di oggi, martedì 22 luglio. Due tamponamenti diversi, a distanza di poche centinaia di metri, attorno alle ore 9,00, hanno mandato in tilt la circolazione, con code di circa 7 km e rallentamenti di circa un'ora. Sul posto sono arrivati gli ausiliari del traffico dell'autostrada e le ambulanze del 118. Gli incidenti stradali sono avvenuti all'altezza dello svincolo di Ponticelli, in direzione Napoli. Subito dopo un lungo restringimento della carreggiata da Portici a San Giorgio a Cremano, con la riduzione da tre a due corsie.

Doppio tamponeamento all'altezza di Ponticelli, dopo un cantiere

A seguito del sinistro le vetture coinvolte sono rimaste pesantemente danneggiate. Ma non risulterebbero feriti gravi al momento. Sul posto sono arrivati anche i carrattrezzi per la rimozione in sicurezza dei veicoli non più in grado di marciare. A causa del restringimento della carreggiata legato ai lavori di manutenzione la situazione del traffico si è complicata, con lunghissime code di auto e camion incolonnati per diversi chilometri. A peggiorare la situazione, subito dopo il restringimento si sono verificati i due incidenti. Nel primo caso sulla corsia di accelerazione di sinistra, nel secondo sulla corsia di emergenza di destra. In entrambi i casi, sono seguiti forti rallentamenti alla circolazione con lunghe attese e marcia a passo d'uomo dei veicoli diretti verso Napoli. Per fortuna, come detto, dalle prime informazioni sembra che non ci siano feriti gravi. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine per eseguire i rilievi del caso.