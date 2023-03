Dopo gli scontri di Napoli, il Viminale prepara il piano per Italia-Inghilterra: qui 2mila tifosi inglesi Per il match della Nazionale italiana contro l’Inghilterra in programma a Napoli il prossimo giovedì 23 marzo massiccia presenza di forze dell’ordine.

A cura di Redazione Napoli

Le violenze prima e dopo la partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht-Francoforte hanno determinato un livello d'attenzione maggiore sui prossimi eventi sportivi a Napoli. Il primo, rilevante, è la partita della Nazionale italiana in programma allo stadio Maradona il prossimo giovedì 23 Marzo con il previsto arrivo di oltre 2.000 tifosi della Nazionale inglese.

Si è parlato anche di questo, oggi, nel corso del Comitato nazionale per l’ ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, incontro al quale hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, gli organi di informazione e sicurezza, della Difesa, della Marina e delle Capitanerie di Porto e dell’Amministrazione penitenziaria.

Dal ministero trapela che il piano anti-incidenti sarà massiccio. Preoccupazione su “vendette” e “regolamenti di conti” rispetto alle purtroppo numerose vicende degli ultimi mesi che hanno visto coinvolte tifoserie alleanze e rivali, anche a livello internazionale.

Dunque: più servizi di controllo, vigilanza e pre-filtraggio ma poi soprattutto più personale e più mezzi in strada al momento del match. Dal Viminale spiegano ci sarà “massima attenzione” per scongiurare scontri e danni a cose o persone. L'obiettivo è evitare di vedere un'area storico-monumentale come piazza del Gesù, patrimonio Unesco, sede di due chiese importantissime per la città, messa a ferro e fuoco. In merito a quest’ultimo tema, c’è “allerta” al Viminale sulla prossima partita Lazio-Roma per l’alto rischio di incidenti tra ultras.