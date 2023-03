Italia-Inghilterra: bus dei tifosi al porto di Napoli, Prefettura studia piano e percorsi La Prefettura studia il piano per le prossime partite di calcio internazionali a Napoli: i primi sopralluoghi per l’incontro tra Italia e Inghilterra.

A cura di Nico Falco

Gli scontri di ieri a Napoli prima della partita con l’Eintracht

Per le prossime partite internazionali a Napoli l'intenzione è di concentrare i bus dei tifosi in un'area del porto, per poi trasferirli allo stadio Maradona e viceversa. Lo ha spiegato oggi il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a margine dell'incontro sui disordini di ieri in occasione di Napoli-Eintracht, aggiungendo che sono in corso "sopralluoghi per trovare spazi" già per la partita dell'Inghilterra contro l'Italia del 23 marzo.

L'obiettivo è di limitare le possibilità che le tifoserie delle due squadre vengano in contatto e di preservare l'ordine pubblico. Il piano non è ancora pronto nei dettagli, verrà ultimato nei prossimi giorni, così come avviene per tutti i grandi eventi che portano in città migliaia di persone, modellato in base alle eventuali nuove necessità che emergeranno. Con tutta probabilità si ragionerà su un dispositivo che preveda percorsi obbligati in modo da gestire più facilmente i deflussi. L'ipotesi di una maggiore presenza delle forze dell'ordine rispetto a ieri sembra meno percorribile: già per la partita contro la squadra tedesca il piano aveva previsto l'impiego massiccio di operatori di Polizia e Carabinieri, reparti erano stati chiamati anche dalla provincia e da altre città per presidiare sia la zona degli alberghi, dove alloggiavano i tedeschi, sia Fuorigrotta, nei dintorni dello stadio Maradona.

Il piano, approntato per l'incontro tra Italia e Inghilterra, potrebbe costituire la base per quelli da mettere in campo anche per le prossime partite di Champions League, in particolar modo se domani i sorteggi metteranno contro Napoli e Bayern Monaco: i tifosi della squadra tedesca avevano contestato con uno striscione offensivo il ministro Matteo Piantedosi per la scelta di vietare la vendita dei biglietti ai supporter dell'Eintracht Francoforte.