Donna lascia il marito per il parroco a Ischia, l’associazione dei preti sposati: “Noi ricchezza per la Chiesa” Il caso di Ischia, dove una fedele ha lasciato il marito per stare con il parroco, ha aperto di nuovo il dibattito sul celibato nella Chiesa. Il Movimento internazionale dei sacerdoti sposati: “Potremmo essere una ricchezza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Dopo quanto accaduto sull'isola di Ischia, dove una casalinga del posto ha lasciato il marito per stare insieme al prete, si è riaperto il dibattito sull'obbligo del celibato per i prelati nella Chiesa Cattolica. E infatti, sul caso è intervenuto anche il Movimento internazionale dei sacerdoti sposati, fondato nel 2003 dal teologo e giornalista don Giuseppe Serrone. Per i sacerdoti sposati, infatti, "la trasparenza è un valore aggiunto del caso".

"Le polemiche non hanno senso. Le questioni in gioco, quella del celibato dei preti e quella della riammissione dei preti sposati al ministero sono problematiche diverse. La crisi dei preti è altissima nella Chiesa Cattolica. il Papa potrebbe intervenire ma di fatto mantiene una situazione di stallo teologico e pastorale" fa sapere il Movimento, per il quale "i preti sposati con le loro famiglie potrebbero essere una grande ricchezza per la Chiesa".

"Dal 2003 – si legge ancora in una nota – il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati ha più volte offerto la disponibilità al Papa per gestire parrocchie senza prete, ma senza un riscontro positivo. Recenti Sinodi e il Giubileo erano occasioni d'oro per i Papa e il Vaticano per il cambio di normativa necessario per riaccogliere i preti sposati. Il popolo di Dio e la società civile sono aperti verso la figura dei preti sposati".